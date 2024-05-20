Тіла розпізнати складно: в Ірані закінчили пошукову операцію, нові відео з місця загибелі Раїсі

Вертоліт Bell-212 був американського виробництва

Усі пасажири внаслідок падіння гелікоптера президента Ірану Ібрагіма Раїсі загинули. Тіла загиблих направлені в Тебріз, пошукова операція завершена.

Про це заявили в іранському товаристві Червоного Півмісяця. Там повідомили, що пошукова операція завершена.

"На місці розбиття гелікоптера не було виявлено жодних ознак того, що люди, які знаходились у вертольоті, живі", — цитує Tasnim.

Впізнати всі тіла на місці події складно. Те, що знайшли, завантажили до машин швидкої допомоги та вивезли з місця аварії на впізнання.

Як проходила пошукова операція

Загибель президента Ірану — що відомо

У неділю, 19 травня, стало відомо про те, що гелікоптер, на якому перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі, зазнав аварії. Вертоліт Bell-212 був американського виробництва. Новину про інцидент повідомило державне телебачення Ірану. Але інформація потребувала уточнення, адже рятувальна операція тривала до ранку понеділка і була ускладнена важкими кліматичними умовами. Натомість тільки у понеділок, 20 травня, віце-президент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента та його делегацію під час аварії вертольота.

Попередньо вертоліт врізався в гору через складні погодні умови та погану видимість. Це підтвердили синоптики, які казали, що в зоні аварії вертольота спостерігалася "термічна депресія": хмари знижувалися до землі, місцями йшла злива з грозою, у хмарах була бовтанка.

Раїсі та його супровід прямували до Тебрізу на гелікоптері після церемонії введення в експлуатацію греблі Кізгалаасі, яка відбулася в присутності президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Крім президента Ебрагіма Раїсі, на борту перебували: міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі, аятола провінції Тебріз Алі Хашим, а також представник лідера Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан разом із кількома іншими людьми.

Уряд Ірану скликав термінову нараду через загибель президента Раїсі та інших чиновників. Також зупинено мовлення державного телебачення, скасовано матчі футбольної прем'єр-ліги, тегеранська біржа припинила торги через день жалоби в країні.

Іранське держагентство також опублікувало фото крісла, де зазвичай сидів Раїсі під час засідань уряду. Його обгорнули чорною стрічкою.

Крісло Ебрагіма Раїсі

"Телеграф" вирішив нагадати про те, хто такий Раїсі. А заразом розповісти, чому їм незадоволені на Заході та в Україні.