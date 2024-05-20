Вертоліт з президентом Ірану Раїсі знайшли: ЗМІ пишуть, що ніхто не вижив (фото, відео)

У районі пошуків працюють 73 рятувальні групи

Вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі міг повністю згоріти під час посадки. Ймовірніше усі пасажири загинули.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранського чиновника. Там зараз тривають пошукові роботи на місці катастрофи. Офіційно інформацію про смерть президента Ірану Раїсі поки не підтверджено.

"Ми бачимо уламки, і ситуація виглядає не дуже добре. З моменту виявлення місця падіння серед пасажирів гелікоптера не було виявлено жодних ознак життя", — сказав голова Червоного Півмісяця Ірану Пірхоссейн Коліванд державному телебаченню.

Додамо, стало відомо, що гелікоптер з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдоллахяном розбився в густому лісі на сході Азербайджану. Про це повідомляє місцеве видання mehrnews.

На відео - уламки вертольота. Кадри іранської агенції Fars.

Після багатогодинних пошукових операцій голова Товариства Червоного Півмісяця Ірану (IRCS) Пірхоссейн Коліванд заявив, що місцеперебування розбитого гелікоптера з президентом Рейсі було виявлено.

Фото з місця падіння вертольота Ібрагіма Раїсі

TasnimNews - Присутність рятувальних сил на місці падіння гелікоптера

Пошуково-рятувальні групи Червоного Півмісяця дісталися до місця аварії гелікоптера, на борту якого був президент Раїсі, повідомив Коліванд. У районі пошуків працюють 73 рятувальні групи, оснащені сучасним та спеціалізованим обладнанням. Попри погодні умови пошукова операція тривала з вчорашнього вечора.

Що передувало

Вдень 19 травня в іранських ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що гелікоптер президента країни Ібрагіма Раїсі зазнав аварії. Роботи з пошуку місця аварії продовжуються.

В Ірані стверджують, що змогли спіймати сигнал з розбитого вертольота, на якому летів президент країни Ібрагім Раїсі та з телефона одного з членів екіпажу. Про це стверджує командувач Корпусу вартових ісламської революції в провінції Східний Азербайджан.

"Телеграф" вирішив нагадати про те, хто такий Раїсі. А заразом розповісти, чому їм незадоволені на Заході та в Україні.