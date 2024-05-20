Вертоліт для самогубства і дзвінки "з того світу": в загибелі президента Ірану багато загадок

Гелікоптер врізався у гору на висоті 2,5 кілометра

Після офіційного підтвердження загибелі внаслідок падіння гелікоптера президента Ірану Ібрагіма Раїсі, з'являються загадкові подробиці цього інциденту. Так, вищевказаний вертоліт Bell 212 вже називають транспортом для "самогубства".

Адже він не придатний для польоту у складних метеоумовах. Про це пише BILD.

Зазначається, що, за даними аналізу Юліана Ріпке, Ібрагім Раїсі летів в американському гелікоптері Bell 212, побудованому у 1990-ті. Він стверджує, що повітряне судно було непридатне для польоту в складних метеоумовах. Це стало для екіпажу та пасажирів "самовбивством".

"Якщо повідомлення вірні, Раїсі летів на Bell 212 в погодних умовах, які явно не підходять під правила візуальних польотів. Це просто самогубство. Вертоліт був непридатний для польотів у складних метеорологічних умовах. Спочатку вертоліт використовували ВПС (військово-повітряні сили) Ірану, але пізніше його перефарбували, щоб надати більш "цивільний" вигляд"", — пише Ріпке.

Вертоліт Bell 212

Окрім цього випливають ще цікаві подробиці зі дзвінками "з того світу", за словами Андрія Плахоніна. Адже імам Тебріз Мухаммед Алі аль-Хашем, який також загинув в аварії, за даними деяких ЗМІ, нібито два рази телефонував рятувальникам з місця аварії. Він скаржився на самопочуття і гучні звуки сирен від швидких поблизу.

"Проте, які можуть бути сирени, якщо в радіусі як мінімум десятка кілометрів жодної техніки з ними чи без них не було, а також усі, хто був у гелікоптері, загинули одразу", — пише Плахонін.

Нагадаємо, що гелікоптер з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдоллахяном розбився в густому лісі на сході Азербайджану. Він врізався у гору на висоті 2,5 кілометра.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про загиблого президента Ірану Ібрагіма Раїсі.