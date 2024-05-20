В Ірані призначили тимчасового лідера після смерті президента Раїсі: що про нього відомо

Вибори мають відбутись протягом 50 днів

Після загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі виконувачем його обовʼязків буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. До обрання нового лідера держави він керуватиме іранським кабінетом міністрів.

Та протягом 50 днів має стати відомо імʼя нового глави Ірану. Про це повідомляє Tasnim.

"Відповідно до Конституції Ірану, перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер керуватиме кабінетом міністрів на розсуд лідера ісламської революції аятолли Сейеда Алі Хаменеї до обрання нового президента", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Конституція передбачає, що рада у складі спікера парламенту, глави судової влади та першого віцепрезидент повинна бути сформована, а також мають бути вжиті заходи щодо обрання нового президента протягом 50 днів. За цей час у країні мають відбутися вибори, передбачені конституцією.

Що відомо про Мохбера

Мохбер народився 1 вересня 1955 року в місті Дизфуль. Він має докторський ступінь та ступінь магістра в області міжнародного права та менеджменту. Під час ірано-іракської війни він служив офіцером в медичному корпусі Корпусу стражів ісламської революції.

У липні 2010 року Європейський союз включив Мохаммада Мохбера до списку осіб та організацій, до яких були застосовані санкції за підозрою в причетності до проблеми "створення ядерних або балістичних ракет. Двома роками пізніше його виключили з цього списку.

Зауважимо, що політика Мохбера має такий же курс, як і у покійного Раїсі, та направлена на Москву. Саме Мохаммад Мохбер у жовтні 2022 року разом із високопосадовцями та членами Вищої Ради національної безпеки Ірану відвідував Москву для завершення угоди про відправку до Росії "шахедів" та ракет класу "земля-земля" для надання підтримки під час вторгнення Росії в Україну.

Водночас Sky News не виключає, що смерть Раїсі може стати моментом для нового підйому протестного руху. Усередині Ірану також є багато дисидентських груп, зокрема відгалуження "Ісламської держави", які можуть спробувати скористатися цією ситуацією.

Раніше "Телеграф" писав, що у деяких ЗМІ пролунала думка, що аварія, у яких загинув Ібрагім Раїсі, не була випадковою. Адже Іран – це не та країна, де президент може загинути внаслідок простого нещасного випадку. Проте з іншого боку усім відомо, у якому жалюгідному стані знаходиться іранська авіація через санкції та міжнародну ізоляцію.