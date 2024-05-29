Щоб припинити китайську допомогу РФ: США можуть наважитися на важливий крок, Байден зробив заяву

Торгівля РФ з Китаєм у 2023 році досягла рекордних 240 млрд доларів

Сполучені Штати Америки (США) разом із партнерами готові посилити санкції та експортний контроль для припинення китайсько-російської торгівлі. Рішення викликане тим, що співпраця Пекіна і Москви в цій сфері загрожує їхній безпеці на тлі війни в Україні.

Таку заяву зробив заступник радника Білого дому з національної безпеки міжнародної економіки Даліп Сінгх. Інформацію передає Reuters.

За словами Сінгха, країни-союзники можуть вдатися до додаткових заходів для збільшення вартості використання Росією тіньового флоту для ухилення від обмеження цін на нафту країн "Великої сімки".

США та країни ЄС також можуть розширити нинішні формулювання санкцій щодо фінансового сприяння з огляду на спроби Москви перевести свою економіку у військовий режим. При цьому Сінгх не повідомив, чи збираються Вашингтон і його союзники прийняти вторинні санкції.

Сінгх наголосив на тому, що Росія зараз повністю залежить від Китаю. Це дає Пекіну "величезні важелі впливу" на військові можливості Москви. Китай, у свою чергу, зіткнувся з ризиками та витратами, враховуючи, що його сукупна торгівля товарами з ЄС та США у сім разів перевищує його торгівлю товарами з Росією.

"Для ясності: у нас немає бажання порушувати всю торгівлю між Росією та Китаєм, але ми і наші партнери готові використовувати наші санкції та наш експортний контроль, щоб запобігти торгівлі товарами та технологіями, які загрожують нашій колективній безпеці ", — сказав він.

Сінгх закликав західні країни активізувати свої зусилля, щоб не допустити обходу Москвою санкцій. Він звернувся і до американських компаній із проханням переконатися, що їхня продукція ненавмисно не допомагає військовим зусиллям Кремля.

Варто зазначити, що торгівля РФ із Китаєм у 2023 році досягла рекордних 240 млрд доларів. Показники більш ніж удвічі зросли, порівняно з 2020 роком. Це сталося завдяки продажам російської нафти та газу, а також покупкам електроніки, промислового обладнання та автомобілів.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив Володимиру Путіну в Пекіні, що зв’язки між двома країнами залишаються міцними та мають продовжуватися "покоління".

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо підтримки Китаю. Глава держави заявив, що Пекін має бути на боці нашої країни, а не балансувати між Росією та Заходом. І додав, що всі можливі заходи для залучення Китаю до участі в саміті світу в Швейцарії Україна вжила.