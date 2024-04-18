Від БПЛА та до оптики: у США розповіли, як Китай допомагає Росії воювати проти України

Російська військова промисловість продовжує працювати завдяки підтримці Китаю

Росія продовжує отримувати допомогу від Китаю, що дозволяє їй продовжувати війну в Україні. Ця підтримка хоч і не включає зброю, але дозволяє підтримувати потрібний рівень її виробництва.

Про це розповів заступник голови Держдепартаменту США Ведант Патель. Його слова наводить Укрінформ.

"КНР постачає Росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА та технологій для крилатих ракет, а також целюлозу, яку Росія використовує для виробництва ракетного палива для зброї", — зазначив він.

За його словами, постачання зазначеної сировини та обладнання дозволяє відновити базу для російської оборонної промисловості, яка раніше була підірвана санкціями та експортним контролем.

Патель наголосив, що це не лише покращує позиції Росії у війні проти України, а й підриває європейську безпеку. Тому США вже запровадили санкції проти певних компаній з Китаю та третіх країн, які у цьому беруть участь.

"Ми ввели санкції проти відповідних фірм у КНР і готові зробити подальші кроки у разі потреби", — сказав він.

Раніше ми писали про те, що Китай заявив, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також там спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.