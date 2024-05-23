Китай не підливає масло у вогонь "української кризи"

Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю відреагувало на обвинувачення Великої Британії, що КНР передає Росії зброю, яка використовується у війні з Україною. Такі твердження у відомстві назвали "безвідповідальним наклепом".

Про це повідомили у МЗС Китаю. Зазначається, що КНР не тільки не поставляє зброю, а й намагається якмога дипломатичніше вирішити "українську кризу".

"Масло у вогонь українського конфлікту підливає Великобританія, а не Китай — саме Лондон завадив Москві та Києву досягти угоди два роки тому", — заявили в МЗС КНР.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Китай постачає зброю Росії або може готуватись до її відправки. При цьому деталі у Міноборони Великої Британії не розкрили.

Після цієї гучної заяви у США прийняли свою сторону, зазначивши, наразі немає інформації про постачання Китаєм будь-якого озброєння російському терористичному режиму. Водночас Білий дім не може перевірити заяву, яку зробив щодо Китаю міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що саме Британія та її прем'єр-міністр Борис Джонсон не дали Україні та РФ домовитись. Ці ж звинувачення щоразу спростовували західні партери нашої держави.

Раніше "Телеграф" писав про те, яка заява прозвучала про Україну під час зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпін з диктатором Володимиром Путіним.