"Є прямі докази": у Великій Британії зробили гучну заяву щодо китайської зброї для Росії

Захід має бути стурбований цим

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що розвідка має дані, які вказують на те, що Китай постачає летальну зброю Росії або може готуватись до її відправки. Про деталі розвідданих міністр не розповсюджувався.

Водночас він наголосив, що Захід має бути стурбований цим, адже Китай хотів виступати стороною впливу на РФ. Про це пише Reuters.

"Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська оборонна розвідка має докази того, що летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну", — пише Reuters.

За словами міністра оборони, ця зброя потім опиняється на полі бою.

" Я вважаю, що це важлива подія. Ми повинні бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни Китай хотів представити себе як посередник, який впливатиме на президента Росії Володимира Путіна", — додав він.

Минулого місяця посольство Китаю в США спростувало подібні звинувачення, які звучали раніше. Тоді зазначалось, що Китай не надає зброї РФ, адже КНР "не є виробником і не бере участі в українській кризі (у КНР так називають війну в Україні — ред.)".

Проте британський міністр переконаний в іншому: "як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та 64% зростання торгівлі між Росією та Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення… вони прикривають один одного".

Раніше "Телеграф" писав, що Росія продовжує отримувати допомогу від Китаю, що дозволяє їй продовжувати війну в Україні. Ця підтримка хоч і не включає зброю, але дозволяє підтримувати потрібний рівень її виробництва.