У Китаї відповіли на заклик приєднатися до саміту миру у Швейцарії: не забули і про Росію

Китай завжди був об’єктивним і справедливим у цьому питанні

Представниця МЗС Китаю Мао Нін відреагувала на заклики президента України Володимира Зеленського до лідера КНР Сі Цзіньпін брати участь у саміті миру у Швейцарії. Вона зазначила, що Китай виступає за проведення мирної конференції щодо переговорів між Україною та Росією, але яку визнаватимуть обидві сторони — і Москва, і Київ.

За словами представниці міністерства, Китай завжди був об’єктивним і справедливим у цьому питанні, тому країна і намагається посприяти дипломатичному розв'язанню питання. Про це Мао Нін сказала під час брифінгу у понеділок 27 травня.

"Китай заохочує та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи, а також підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, яка визнана як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін та неупередженим обговоренням усіх мирних ініціатив", — заявила Мао Нін.

Також у МЗС Китаю закликали США "замислитися" про свою відповідальність за виникнення та ескалацію війни в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати Америки (США) відвідають Глобальний саміт миру у Швейцарії. ЗМІ раніше писали, що Байден може пропустити конференцію, але Reuters пише, що на ній будуть представники офіційного Вашингтона.