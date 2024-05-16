Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна: яка заява прозвучала про Україну

Китай та РФ дотримуватимуться принципів неприєднання, неконфронтації та неспрямованості відносин проти третіх країн

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Пекіні також обговорювали також і Україну. Китайський лідер заявляє, що Пекін та Росія сприймають політичне врегулювання як правильний шлях розв’язання української кризи.

Зустріч Сі та російського "лідера" відбулася у четвер, 16 травня. Про це пише Reuters.

"Позиція Китаю з цього питання послідовна і зрозуміла, а саме: дотримання норм і принципів статуту ООН, повага до державного суверенітету та державної цілісності всіх країн та їх стурбованості щодо безпеки формування нової, збалансованої архітектури безпеки", - зазначив Сі.

Він також додав, що Китай і РФ дотримуватимуться принципів неприєднання, неконфронтації та неспрямованості відносин проти третіх країн.

Згідно з заявою китайського лідера, Пекін разом з Москвою підтримуватимуть становлення багатополярного світу і відстоюватиму заснований на міжнародному праві світопорядок.

Головні заяви Сі Цзіньпіна під час зустрічі:

"Китай і Росія працюватимуть разом, щоб принести більше користі двом країнам, зробити належний внесок у глобальну безпеку та стабільність".

"Китай та Росія захищають міжнародну систему з центральною роллю ООН та світопорядок, заснований на міжнародному праві".

"Китай сподівається на якнайшвидше відновлення миру та стабільності в Європі, продовжуватиме відігравати конструктивну роль".

Головні заяви Путіна під час зустрічі:

"Росія та Китай мають намір продовжувати зусилля щодо інтеграції ЄАЕС та ініціативи "Один пояс, один шлях".

"Москва вдячна китайській стороні за ініціативи, які висуваються Пекіном щодо врегулювання української кризи".

"Росія та Китай солідарно працюють над створенням справедливого світоустрою на основі міжнародного права".

"Взаємна торгівля та інвестиції Росії та Китаю надійно захищені від негативного впливу третіх країн, є плани щодо зміцнення контактів по лінії банків".

Варто наголосити, що переговори Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна відбулися 16 травня у Пекіні. На початку російський диктатор заявив, що Китай – це головний партнер Росії у торговельно-економічній сфері. Він також наголосив, що за минулий рік двосторонній товарообіг збільшився майже на чверть і сягнув $227 млрд. До речі, це була перша закордонна поїздка Путіна з початку його нового "президентського" терміну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2024 року Пекін представив план щодо "політичного врегулювання української кризи". Він складається із 12 пунктів.