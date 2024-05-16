Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна: яка заява прозвучала про Україну
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Китай та РФ дотримуватимуться принципів неприєднання, неконфронтації та неспрямованості відносин проти третіх країн
Лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у Пекіні також обговорювали також і Україну. Китайський лідер заявляє, що Пекін та Росія сприймають політичне врегулювання як правильний шлях розв’язання української кризи.
Зустріч Сі та російського "лідера" відбулася у четвер, 16 травня. Про це пише Reuters.
"Позиція Китаю з цього питання послідовна і зрозуміла, а саме: дотримання норм і принципів статуту ООН, повага до державного суверенітету та державної цілісності всіх країн та їх стурбованості щодо безпеки формування нової, збалансованої архітектури безпеки", - зазначив Сі.
Він також додав, що Китай і РФ дотримуватимуться принципів неприєднання, неконфронтації та неспрямованості відносин проти третіх країн.
Згідно з заявою китайського лідера, Пекін разом з Москвою підтримуватимуть становлення багатополярного світу і відстоюватиму заснований на міжнародному праві світопорядок.
Головні заяви Сі Цзіньпіна під час зустрічі:
- "Китай і Росія працюватимуть разом, щоб принести більше користі двом країнам, зробити належний внесок у глобальну безпеку та стабільність".
- "Китай та Росія захищають міжнародну систему з центральною роллю ООН та світопорядок, заснований на міжнародному праві".
- "Китай сподівається на якнайшвидше відновлення миру та стабільності в Європі, продовжуватиме відігравати конструктивну роль".
Головні заяви Путіна під час зустрічі:
- "Росія та Китай мають намір продовжувати зусилля щодо інтеграції ЄАЕС та ініціативи "Один пояс, один шлях".
- "Москва вдячна китайській стороні за ініціативи, які висуваються Пекіном щодо врегулювання української кризи".
- "Росія та Китай солідарно працюють над створенням справедливого світоустрою на основі міжнародного права".
- "Взаємна торгівля та інвестиції Росії та Китаю надійно захищені від негативного впливу третіх країн, є плани щодо зміцнення контактів по лінії банків".
Варто наголосити, що переговори Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна відбулися 16 травня у Пекіні. На початку російський диктатор заявив, що Китай – це головний партнер Росії у торговельно-економічній сфері. Він також наголосив, що за минулий рік двосторонній товарообіг збільшився майже на чверть і сягнув $227 млрд. До речі, це була перша закордонна поїздка Путіна з початку його нового "президентського" терміну.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2024 року Пекін представив план щодо "політичного врегулювання української кризи". Він складається із 12 пунктів.