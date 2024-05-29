Чтобы пресечь китайскую помощь РФ: США могут решиться на важный шаг, у Байдена сделали заявление

Торговля РФ с Китаем в 2023 году достигла рекордных 240 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки (США) вместе с партнерами готовы усилить санкции и экспортный контроль для пресечения китайско-российской торговли. Решение вызвано тем, что сотрудничество Пекина и Москвы в этой сфере угрожает их безопасности на фоне продолжающейся войны в Украине.

Такое заявление сделал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх. Информацию передает Reuters.

По словам Сингха, страны-союзники могут прибегнуть к дополнительным мерам для увеличения стоимости использования Россией теневого флота для уклонения от ограничения цен на нефть стран "Большой семерки".

США и страны ЕС также могут расширить нынешние формулировки санкций в отношении финансового содействия, учитывая попытки Москвы перевести свою экономику в военный режим. При этом Сингх не стал сообщить, собираются ли Вашингтон и его союзники принять вторичные санкции.

Сингх акцентировал внимание на том, что Россия сейчас полностью зависит от Китая. Это дает Пекину "огромные рычаги воздействия" на военные возможности Москвы. Китай в свою очередь столкнулся с рисками и издержками, учитывая, что его совокупная торговля товарами с ЕС и США в семь раз превышает его торговлю товарами с Россией.

"Для ясности: у нас нет желания нарушать всю торговлю между Россией и Китаем, но мы и наши партнеры готовы использовать наши санкции и наш экспортный контроль, чтобы предотвратить торговлю товарами и технологиями, которые угрожают нашей коллективной безопасности", — сказал он.

Сингх призвал западные страны активизировать свои усилия, чтобы не допустить обхода Москвой санкций. Он обратился и к американским компаниям с просьбой убедиться, что их продукция непреднамеренно не помогает военным усилиям Кремля.

Стоит отметить, что торговля РФ с Китаем в 2023 году достигла рекордных 240 млрд долларов. Показатели более чем вдвое выросли по сравнению с 2020 годом. Это произошло благодаря продажам российской нефти и газа, а также покупкам электроники, промышленного оборудования и автомобилей.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину в Пекине, что связи между двумя странами остаются крепкими и должны продолжаться "поколениями".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на счет поддержки Китая. Глава государства заявил, что Пекин должен быть на стороне нашей страны, а не балансировать между Россией и Западом. И добавил, что все возможные меры для привлечения Китая к участию в предстоящем саммите мира в Швейцарии Украина предприняла.