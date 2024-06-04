"Це момент істини": Бельгія запропонувала позбавити Угорщину права голоса в ЄС

Саботаж з боку Угорщини не може залишатися безкарним

Бельгія запропонувала іншим країнам-членам Європейського Союзу позбавити проросійську Угорщину права голосу під час прийняття рішень в ЄС. Для цього до Угорщини пропонується застосувати статтю 7 Договору про Європейський союз – висловити країні недовіру.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, повідомляє DW. За її словами, постійний саботаж з боку Угорщини не може залишатися безкарним.

"У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, у тому числі одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця — що передбачає припинення права вето", – зазначила вона.

Лябіб додала, що зараз для Європейського Союзу настає момент істини. Або ЄС реформує механізми, які не працюють, або він залишить все, як є – з відомими неприємними наслідками.

"Це момент істини. Або ми виконуватимемо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми маємо обрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він має працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", – резюмувала вона.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Орбан заявив, що через те, що Євросоюз виділяє допомогу Україні, страждає європейський середній клас. Тому він працює, щоб гроші для Будапешта не опинилися у Києва.

У березні офіційний Будапешт відправив листи країнам-членам Євросоюзу з зухвалими вимогами. Угорщина хотіла "захищати" права угорців на території України та висунула вимогу відправити свого власного делегата у Верховну Раду.

При цьому члени Європейського Союзу впадають у дедалі більшу лють через дії Угорщини. Зокрема, угорські представники блокують виділення 6,5 млрд євро термінової військової допомоги Україні, а ЄС досі не може затвердити щонайменше сім документів, які потрібні для надання Україні озброєння.