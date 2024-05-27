"Це зайшло надто далеко": країни ЄС розлючені спробами Угорщини блокувати допомогу Україні

ЄС не може використовувати кошти на військову допомогу Україні, поки Угорщина це блокує

Члени Європейського Союзу впадають у дедалі більшу лють через дії Угорщини. Зокрема, угорські представники блокують виділення 6,5 млрд євро термінової військової допомоги Україні, а ЄС досі не може затвердити щонайменше сім документів, які потрібні для надання Україні озброєння.

Про це пише видання Bloomberg. Витівки Будапешта настільки розлютили членів ЄС, що зараз ведуться пошуки захисту від шкідливого впливу Угорщини рішень щодо використання фонду ЄС, до якого незабаром має надійти прибуток від активів РФ, заморожених західними країнами.

"У мене є сім юридичних документів, які очікують затвердження для мобілізації ресурсів для військової підтримки України. Ця затримка може коштувати людських життів", – коротко прокоментував ситуацію для преси глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель.

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто теж виступив перед журналістами та заявив, що Угорщина й надалі буде блокувати будь-яке фінансування військової допомоги Україна. Угорщину не цікавить обурення та заперечення інших країн ЄС, попри те, що на угорського міністра здійснюють "величезний тиск".

Проблема полягає у тому, що ЄС не може використовувати кошти на військову допомогу Україні, поки Угорщина це блокує. Причому не допомагає навіть те, що у березні цього року всі 27 країн погодили виділення додаткових коштів до фонду. Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб вже піддала блокування допомоги нищівній критиці: вона заявила, що ЄС не може змиритися з блокадою, оскільки угоди укладають для того, щоб їх дотримуватися.

Зараз проросійський Будапешт блокує три транші з Європейського фонду миру по 500 млн євро кожен, а також 5 млрд євро до фонду озброєнь. Це викликає неабияке занепокоєння членів ЄС, оскільки у липні фонд ЄС отримає до 3 млрд євро прибутку від активів РФ. Ці гроші мають піти на придбання озброєння для України. Тому зараз, як сказали виданню джерела, ЄС обговорює механізми захисту рішень від шкідливого впливу проросійської Угорщини – оскільки Греція та Кіпр, які теж протестують, не блокують фонд.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав журналістам, що 41% резолюцій ЄС щодо України був заблокований Будапештом. Окрім того, Будапешт намагається зірвати 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Також Угорщина, скоріше за все, буде намагатися чинити перешкоди переговорам про вступ України до ЄС.

"Ми маємо бути прозорими в тому, якою є позиція Угорщини нині і якою вона була… Вони продовжують висувати все більш і більш божевільні ідеї, і більшість країн неможливо переконати у зворотному. Майже всі наші обговорення і необхідні рішення ЄС блокуються тільки однією країною. Це зайшло дуже і дуже далеко", – резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Орбан заявив, що через те, що Євросоюз виділяє допомогу Україні, страждає європейський середній клас. Тому він працює, щоб гроші для Будапешта не опинилися у Києва.

У березні офіційний Будапешт відправив листи країнам-членам Євросоюзу з зухвалими вимогами. Угорщина хотіла "захищати" права угорців на території України та висунула вимогу відправити свого власного делегата у Верховну Раду.