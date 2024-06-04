"Это момент истины": Бельгия предложила лишить Венгрию права голоса в ЕС

Саботаж со стороны Венгрии не может оставаться безнаказанным

Бельгия предложила другим странам-членам Европейского Союза лишить пророссийскую Венгрию права голоса при принятии решений в ЕС. Для этого к Венгрии предлагается применить статью 7 Договора о Европейском союзе – выразить стране недоверие.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, сообщает DW. По ее словам, постоянный саботаж со стороны Венгрии не может оставаться безнаказанным.

"У нас есть Европа, которая трудно продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства, в том числе одно государство, все чаще принимают позицию блокировки и вето. Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца — что предполагает прекращение права вето", — отметила она.

Лябиб добавила, что сейчас для Европейского Союза наступает момент истины. Либо ЕС реформирует неработающие механизмы, либо он оставит все, как есть – с известными неприятными последствиями.

"Это момент истины. Или мы будем выполнять свои обязанности, требующие политического мужества и силы воли. Или мы внедряем механизмы, которые не работают. И поэтому мы должны выбрать. Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если это не работает, мы должны это реформировать. Это будущее ЕС", – резюмировала она.

Как сообщал "Телеграф", ранее Орбан заявил, что из-за того, что Евросоюз выделяет помощь Украине, страдает европейский средний класс. Поэтому он работает, чтобы деньги для Будапешта не оказались у Киева.

В марте официальный Будапешт направил письма странам-членам Евросоюза с дерзкими требованиями. Венгрия хотела "защищать" права венгров на территории Украины и потребовала отправить своего собственного делегата в Верховную Раду.

При этом члены Европейского Союза впадают во все большую ярость из-за действий Венгрии. В частности, венгерские представители блокируют выделение 6,5 млрд евро срочной военной помощи Украине, а ЕС до сих пор не может утвердить по меньшей мере семь документов, необходимых для предоставления Украине вооружения.