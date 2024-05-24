Шуфрич вивіз сім’ю до Угорщини і сховав там активи: без російського сліду не обійшлося (розслідування)

Штофа встиг попрацювати в низці компаній з російським корінням

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вивіз свою родину до Угорщини. Також він переписав свої активні на підставну особу.

Про це йдеться у новому розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача. Раніше журналісти з’ясували, що після початку повномасштабної війни низка активів, до яких мав відношення Шуфрич, перейшла у власність компаній, якими володіє угорський бізнесмен Дьорд Штофа. Біля будинку, зареєстрованого на нього, Михайло Ткач помітив автомобіль дружини Нестора Шуфрича Катерини Майкової.

Зазначається, що ще в середині 2022 року журналістам надіслали фото авто вартістю близько 70 тисяч доларів. Машина має угорську реєстрацію та була помічена на парковці British International School недалеко від центру Будапешта.

Авто Катерини Майкової

За словами джерела розслідувачів, саме на цьому авто Шуфрич привозив свою дитину до британської школи. Однак найчастіше цим займалася його дружина. Цю ж машину у 2024 році журналісти зафіксували у центрі Будапешта поряд із готелем St. George Residence. Вона й уранці й увечері стоїть там, а зникає лише ненадовго вдень.

"Це говорить про те, що у них тут не просто офіс, а вони тут мешкають", — констатував Михайло Ткач.

При цьому поряд з машиною дружини Шуфрича журналісти бачили автомобіль Toyota, який належить синові багаторічного бізнес-партнера Шуфрича В’ячеслава Черепані Михайлу.

Автомобіль дружини Шуфрича

Журналісти дійшли висновку, що родина Шуфрича проживає у готелі Дьордя Штофи. Як показало розслідування, на нього Шуфрич переписав свої активи після початку повномасштабної війни.

Зазначається, що 30-річний Штофа встиг попрацювати в низці компаній з російським корінням. Втім, сам він у телефонній розмові із Михайлом Ткачом заперечував, що є власником готелю St. George Residence по вулиці Фортуна, 4. Щобільше, він сказав, що не знайомий ні з дружиною Шуфрича Катериною, ні з Михайлом Черепанею. Бізнесмен також заявив, що він не має жодних активів як на території України, так і на території Росії.

Своєю чергою, дружина Шуфрича взагалі відмовилася розмовляти з Ткачом. Жінка просто кинула слухавку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на суді Шуфрич поскаржився, що представники СБУ під час обшуку моментально "зливали" у мережу фото та відео з його будинку. Крім того, увагу звертали лише на речі, пов’язані з РФ, та ігнорували в колекції українські нагороди та пам’ятки.