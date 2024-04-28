Гроші потрібні не Україні: Орбан розповів, чому блокує допомогу ЄС для Києва

Одна категорія населення нібито дуже страждає через фінансову підтримку України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через те, що Євросоюз виділяє допомогу Україні, страждає європейський середній клас. Тому він працює, щоб гроші для Будапешта не опинились у Києва.

Орбан зазначив, що деякі називають це "правом вето". Про це повідомляє Telex.

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"Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні", — сказав Орбан.

Угорський прем’єр також розкритикував НАТО. За його словами, Альянс вже розглядає варіант введення військ на територію України. Орбан вважає, що це відкриває нову главу у війні. Проте "дипломатія поверне контроль", впевнений політик.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині заявили про блокування 2 млрд євро для України від Євросоюзу. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто розповів, що право вето буде накладатись на виділення коштів для Києва, доки Будапешт не отримає гарантій, що вітчизняні компанії не будуть у списку "спонсорів війни". Проте ці компанії мають намір продовжувати працювати на ринку Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що в Угорщині пройшли протести проти уряду Орбана. На вулиці вийшли тисячі громадян після гучного корупційного скандалу.

Рух очолив опозиціонер Петер Мадьяр. Він є колишнім чоловіком ексміністерки юстиції Юдіт Варги, яка нібито зізналась у корупції в уряді Орбана.