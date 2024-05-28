Зовсім з'їхав з глузду? Сійярто зробив скандальну заяву щодо Угорщини та України

Сійярто приплів Україну до впровадження обов'язкової воїнської повинності в Євросоюзі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, відомий своєю антиукраїнською позицією, зробив чергову скандальну заяву щодо України. Він заявив, що європейські політики, які виступають за відновлення обов'язкової воїнської повинності в Європейському Союзі, нібито планують відправити європейську молодь на війну в Україну.

Заяву Сійярто опублікував угорський державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтан Ковач. Зокрема Сійярто заявив, що Україна страждає від великих людських втрат.

"Тож зараз питання не у тому, чи будуть європейці та американці відправляти зброю, а у тому, чи будуть українські солдати, які зможуть взяти її до рук", – заявив угорський міністр.

Він також сказав, що люди нібито прагнуть втекти з України, оскільки не хочуть йти на фронт. Тому воювати нібито можуть відправити військових з інших, в тому числі з сусідніх країн.

"Руки геть від молоді Центральної Європи, руки геть від молоді Угорщини! Ми не дозволимо втягнути угорську молодь у війну, бо це не наша війна", – заявив Сійярто.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через Україну та Ізраїль може розпочатися Третя світова війна. Політик вважає, що для того, щоб запобігти такому сценарію, зараз потрібно уникнути ескалації бойових дій у цих країнах, щоб вони не поширилися на інші країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США почали замислюватися над впровадженням санкцій проти Угорщини та безпосередньо Орбана за спроби підірвати єдність Євросоюзу та НАТО. Саме таку ідею запропонував адміністрації президента США Джозефа Байдена голова комітету із закордонних справ Сенату Бен Кардін.