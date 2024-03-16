Попутали береги? Угорщина надіслала ЄС листа із зухвалими вимогами до України

Україна поки що не коментувала зухвалі угорські вимоги

Угорщина 15 березня надіслала іншим державам-членам Європейського Союзу листа із дуже зухвалими вимогами до України. Угорський уряд вимагає "захисту прав угорської нацменшини" в Україні, яку там нібито утискають, а також зажадав власного делегата у Верховній Раді України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на текст листа, який опинився у журналістів. Зазначається, що Угорщина вимагає повернути права угорської меншини в Україні на рівень до 2015 року.

Видання зазначає, що мається на увазі вільне використання угорської мови в Україні та право на політичне представництво на регіональному та національному рівні. Зараз українські угорці достатньо представлені на вказаних рівнях, угорською мовою навчається понад 20 тисяч учнів, але орбанському проросійському уряду цього, вочевидь, недостатньо.

"Усупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини", – написав угорський уряд.

В Угорщині також дозволили собі вчергове покритикувати українське законодавство, зокрема зміну меж адміністративних районів в Україні. Через це нібито змінилося співвідношення угорського населення до українців, тому Будапешт вважає "невиправданим" виконання норми українського законодавства щодо 10% представництва нацменшини для збереження їхніх мовних прав. Ще одна дурна вимога орбаністів – вони хочуть мати угорського делегата у Верховній Раді.

"Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті, як це було раніше", – сказано у листі орбанського уряду.

Угорські вимоги можуть стати значною перешкодою на шляху переговорів України та Європейського Союзу про вступ – тим паче, що орбаністи прикривають свої імперські замашки апеляцією до європейського законодавства в плані дотримання рівних прав різних нацменшин. Україна угорські вимоги поки що не коментувала.

Нагадаємо, минулого тижня Орбан здійснив поїздку до маєтку експрезидента США Дональда Трампа. Згодом, угорський лідер наголосив, що Трамп має намір досягти миру між Росією та Україною. Орбан додав, що партія політика вже перешкоджає виділенню фінансування для України, а у разі перемоги взагалі не дасть їй "ні копійки".

15 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виголосив у Будапешті промову, варту його ідейного натхненника Міклоша Хорті. Зокрема він в черговий раз розкритикував Євросоюз і весь "західний світ", назвавши їх "імперією, що поклала око на Угорщину". Крім того, угорський прем’єр закликав своїх прибічників допомогти йому "окупувати Брюссель" на черговий виборах до Європарламенту, що відбудуться вже влітку цього року.