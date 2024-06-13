"РФ готувалася десятиліття": британський експерт розкрив, як Кремль намагається зірвати західну підтримку України

РФ веде тривалу інформаційну війну із Заходом

Російська стратегія стримування західних урядів від подальших кроків у підтримці Україні має успіх — це саме те, для чого Кремль десятиліттями закладав підвалини. До того ж не всі західні політики та публічні діячі позбавилися ілюзій щодо РФ.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів Кір Джайлз — експерт програми "Росія та Євразія" в британському Королівському інституті міжнародних відносин, більше відомому як Chatham House.

"Російська кампанія стримування [Заходу від підтримки України] почалася не з лютого 2022 року, а десятиліття чи більше тому. Вона підготувала основу для дезінформації, яку росіяни зараз вкидають, щоб абсолютно руйнівним чином впливати на волю та здатність, наприклад, США зрозуміти, що поставлено на карту, і визнати, що це програма блефу, яка не має підґрунтя в реальності. Тож спосіб, у який Росії вдалося переконати деяких політиків у Сполучених Штатах і Німеччині, а раніше у Франції, що краще не протистояти агресії Росії надто наполегливо, дав Москві свободу вчиняти все те, що вона робить не лише останні два роки, а й попереднє десятиліття", — сказав Кір Джайлз.

Водночас деякі західні лідери все ж змогли розгледіти справжню сутність РФ. Експерт наводить приклад французького президента Емманюеля Макрона, який раніше вважався одним з умиротворювачів Росії й закликав до продовження діалогу з країною-агресоркою: "Тепер він зрозумів, яку гру проти нього ведуть. Тож зараз він — один із найпалкіших прихильників України серед західної коаліції".

Через такий самий процес розчарування Росією пройшов і колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон:

"Він намагався налагодити стосунки з Росією і їздив до Москви для "перезавантаження" [відносин з РФ]. На щастя, ще до лютого 2022 року він зрозумів, що це була жахлива помилка. Тож коли відбулося повномасштабне вторгнення, це стало однією з ключових причин, чому Велика Британія була одним з найактивніших прибічників України, надавала системи озброєння, переконувала західну коаліцію захищати Україну, а не стояти осторонь", — розповів британський експерт.

Утім, зазначає він, процес розвінчання ілюзій щодо співпраці з Москвою для західних урядовців "триває надто довго", і важливо, аби правильне усвідомлення не прийшло занадто пізно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що країни G7 не змогли ухвалити санкції проти РФ.