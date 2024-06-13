Санкції США в дії: росіяни в істериці кинулись в обмінники, в мережі показали відео

Курс долара перевищив 120 рублів

Після вчорашнього запровадження нового пакету санкцій проти Москви на біржах розпочався обвал. Долар в РФ упав до 100 рублів.

Акції посипалися вниз, а в обмінники вишиковуються черги. Про це повідомив Денис Казанський на своїй сторінці у Телеграм.

Варто додати, що ці санкції фактично відкинули Москву у середину 90-х років. Станом на вечір 12 червня курс долара перевищив 120 рублів, курс євро – 125 рублів; подекуди долар коштував до 200 рублів.

При цьому офіційний курс долара Центрального банку РФ становить 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля. Майже за такими цінами відбувалися угоди на Мосбіржі 11 червня, в останній день, коли торги ще проводилися. З 13 червня торги з будь-якими розрахунками в доларах та євро більше не проводяться. Те ж саме стосується торгів, де будь-яким чином грає роль одна з цих двох валют.

Операції торгівлі із залученням доларів та євро у травні становили понад 50% обсягу торгів на біржі. Зараз же в Центробанку РФ повідомили, що будь-які угоди із доларами та євро переносяться на позабіржовий ринок. Таким чином, зазначають експерти, Росію відкидає приблизно у 1995-1996 роки, до часів початку електронних торгів на Мосбіржі, що завдасть великої шкоди економіці.

Нагадаємо, що серед санкцій – заборона на надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що США планують оголосити про нові санкції та заходи експортного контролю, які будуть спрямовані проти російського терористичного режиму. Це станеться під час саміту лідерів країн G7 в Італії наприкінці цього тижня.