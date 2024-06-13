"РФ готовилась десятилетие": британский эксперт раскрыл, как Кремль пытается сорвать западную поддержку Украины

РФ ведет длительную информационную войну с Западом

Российская стратегия сдерживания западных правительств от дальнейших шагов в поддержке Украины преуспевает — это именно то, для чего Кремль десятилетиями закладывал устои. К тому же не все западные политики и публичные деятели избавились от иллюзий относительно РФ.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал Кир Джайлз — эксперт программы "Россия и Евразия" в британском Королевском институте международных отношений, больше известном как Chatham House.

"Российская кампания сдерживания [Запада от поддержки Украины] началась не с февраля 2022 года, а десятилетия или более назад. Она подготовила основу для дезинформации, которую россияне сейчас вбрасывают, чтобы совершенно разрушительным образом влиять на свободу и способность, например, США понять, что поставлено на карту, и признать, что это программа блефа, не имеющая основы в реальности. Поэтому способ, которым России удалось убедить некоторых политиков в Соединенных Штатах и ​​Германии, а ранее во Франции, что лучше не противостоять агрессии России слишком упорно, дал Москве свободу делать все то, что она делает не только в последние два года, но и в предыдущее десятилетие", — сказал Кир Джайлз.

В то же время некоторые западные лидеры все же смогли рассмотреть подлинную сущность РФ. Эксперт приводит пример французского президента Эммануэля Макрона, ранее считавшегося одним из умиротворителей России и призывавший к продолжению диалога со страной-агрессором: "Теперь он понял, какую игру против него ведут. Поэтому сейчас он — один из самых ярых сторонников Украины среди западной коалиции".

Через такой же процесс разочарования Россией прошел и бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон:

"Он пытался наладить отношения с Россией и ездил в Москву для "перезагрузки" [отношений с РФ]. К счастью, еще до февраля 2022 года он понял, что это была ужасная ошибка. Поэтому, когда произошло полномасштабное вторжение, это стало одной из ключевых причин, почему Великобритания была одним из самых активных сторонников Украины, предоставляла системы вооружения, убеждала западную коалицию защищать Украину, а не стоять в стороне", — рассказал британский эксперт.

Впрочем, отмечает он, процесс развенчивания иллюзий о сотрудничестве с Москвой для западных чиновников "длится слишком долго", и важно, чтобы правильное осознание не пришло слишком поздно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что страны G7 не смогли принять санкции против РФ.