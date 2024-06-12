США привітали Путіна з днем ​​Росії великими санкціями: подробиці

У списку перелічено понад 90 фізичних осіб

Заборона на надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії, а також нові санкції щодо кількох російських фінансових інститутів. У середу, 12 червня, стало відомо про те, що США запровадили нові санкції проти Росії. Ймовірно, це не останні погані новини для РФ, адже, як повідомлялося раніше, Штати також планують оголосити про нові санкції та заходи експортного контролю під час саміту "Великої сімки".

Щодо вже оголошених санкцій, то про них повідомило Міністерство фінансів США. Зазначають, що санкцій торкнулися, зокрема, Мосбіржі, Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію.

"Росія покладається на складні транснаціональні ланцюги поставок, аби підживлювати свою військову машину і виробляти матеріальні засоби для підтримки військових зусиль", — йдеться в повідомленні.

Серед юросіб, які потрапили під обмеження, у списку Мінфіну є компанії з Китаю, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Болгарії, Сербії, Південної Африки, ОАЕ, Білорусі та Британських Віргінських островів.

Крім того, у санкційному списку перелічено понад 90 фізичних та юридичних осіб з різних країн, які так чи інакше допомагають Росії обходити попередні санкції.

"Ми збільшуємо ризик для фінансових установ, які мають справу з військовою економікою Росії, та усуваємо шляхи для ухилення від сплати податків, а також зменшуємо можливості Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та IT-послуг", — повідомила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

На тлі запровадження нових санкцій, Мосбіржа у Росії вже оголосила про зупинку торгів доларами та євро з 13 червня, повідомляє російське видання Baza.

Загалом у новому списку санкцій опинилися понад 200 компаній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ЄС слідом за США планує накласти санкції на найбільшого оператора танкерів РФ. Мова про компанію "Совкомфлот" — найбільшу судноплавну компанію Росії.