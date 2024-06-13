Країни G7 не змогли ухвалити санкції проти РФ: одна країна затягує процес, і це не Угорщина

Союзники України здивовані поведінкою влади Німеччини

Німеччина блокує процес запровадження нових санкцій Європи проти Росії. Їх мали прийняти ще на початку саміту G7 у четвер, 13 червня, але німецька сторона не змогла досягти домовленостей щодо обмежень.

Про це повідомляє німецьке видання T-online із посиланням на DPA. За інформацією ЗМІ, Німеччина висловлює надто багато стурбованості та висуває все нові та нові прохання, а це заважає завершити плани щодо санкцій.

Один із чиновників ЄС зазначив, що останнім часом Німеччина стала "новою Угорщиною" і також затягує нові санкції, як будапештський уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана. Новий пакет санкцій ЄС спрямований на те, щоб припинити можливості Росії обходити обмеження. Однак у Німеччині побоюються, що за порушення можуть понести покарання й німецькі компанії, зокрема. Тому влада країни пропонує або скасувати цю норму, або обмежити її певним переліком товарів.

Ще Німеччина виступає за те, щоб послабити заходи щодо обмеження використання системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) — російського аналога SWIFT. На додаток до цього санкції припускають, що буде обмежена торгівля російським зрідженим природним газом (ЗПГ). Під заборону потрапить використання таких портів, як Зебрюгге у Бельгії, для відправки російського ЗПГ до третіх країн. Це має призвести до того, що Росія продаватиме менше зрідженого природного газу через брак транспортних потужностей і вкладатиме менше грошей у свою агресивну війну.

Зазначається, що випадок із російськими санкціями не перший, коли поведінка федерального уряду Німеччини зустріла нерозуміння з боку партнерів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЄС планує запровадити санкції проти найбільшого оператора танкерів у Росії – компанії "Совкомфлот". Раніше це вже зробили США.