Два десятки тонованих авто та відомий Aurus: кортеж Путіна в КНДР здивував місцевих жителів (відео)

Автомобілі супроводжувала поліція

Російський диктатор Володимир Путін вже прибув на офіційну частину зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином у Пхеньяні. Привіз володаря Кремля кортеж близько двох десятків чорних тонованих автомобілів і Aurus на московських номерах, які супроводжувала поліція.

Зустріч розвивається, як було заплановано, і після офіційної частини Путін поспілкувався з Кім Чен Ином без сторонніх очей. Про це пишуть росЗМІ.

"Кортеж президента Росії під’їхав до площі Кім Ір Сена, де проходять головні урочисті заходи країни і де Кім Чен Ин зустрів гостя. Були виконані гімни двох країн, пройшла хода почесної варти, після чого лідери представили один одному свої делегації", — йдеться у повідомленні.

Aurus

Путіну та Кім Чен Ину довелося не на жарт постаратися під час вітання, щоб почути один одного, адже оркестр заглушував усі звуки навколо.

Планується, що церемонії зустрічі Путін та Кім Чен Ин разом поїхали до резиденції на відкритому Mersedes, де пройшли російсько-корейські переговори. Після них лідери держав поспілкувалися віч-на-віч.

Реакція у мережі

Контраст у реакції росіян та українців на кортеж Путіна та його зустріч із Кім Чен Ином можна помітити не озброєним оком. Росіяни сліпо радіють антиутопічній помпезності зустрічі, а українці — висміюють цей сюр.

Реакція росіян

Раніше "Телеграф" писав, що під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї глава КНДР Кім Чен Ин пообіцяв російському диктатору підтримку у війні проти України. Він зробив це відкрито та не завуальовано.