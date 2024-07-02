Якщо Трамп переможе: НАТО шукають шляхи захисту військову допомогу Україні, в WSJ дізналися подробиці

В НАТО підготували план щодо підтримки України на випадок перемоги Трампа на виборах

На тлі зростаючої підтримки європейськими правими силами американського кандидата в президенти Дональда Трампа, в НАТО готують низку заходів, спрямованих на збереження і посилення довгострокової підтримки України. Альянс планує відрядити до Києва високопоставленого цивільного чиновника.

Окрім того, в Німеччині керівництво НАТО хоче створити нове командування для координації військової допомоги і навчання українських військ. Про це пише The Wall Street Journal. Там посилаються на офіційних представників США і Альянсу.

Видання зазначає, що усі ці кроки будуть офіційно оголошені на саміті у Вашингтоні наступного тижня. Указані вище заходи мають на меті підтримати перспективи України приєднатися до Альянсу, не пропонуючи їй членства.

Все це відбуваються на тлі зростаючої ймовірності того, що колишній президент Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і зменшити американську підтримку України.

Організація Північноатлантичного договору також створює нове командування у Вісбадені (Німеччина) для координації надання військової техніки Києву і підготовки українських військ.

WSJ пише, що операція під назвою "НАТО − безпекова допомога і тренування для України", буде укомплектована майже 700 американськими та іншими військовослужбовцями з 32 країн-членів Альянсу. Вона візьме на себе більшу частину місії, яку американські військові виконували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Основна причина змін полягає в тому, щоб захистити зусилля з надання допомоги Україні від Трампа. Замість того, щоб Вашингтон відповідав за управління навчанням і допомогою, НАТО буде відповідати за це. Тому навіть якщо США скоротять або припинять підтримку цих зусиль, вони не будуть ліквідовані", — пояснив Іво Даалдера, який був послом США в НАТО з 2009 по 2013 рік.

Видання також підкреслює, що в умовах, коли ультраправі партії здобувають підтримку виборців у Франції, Нідерландах і в усьому Європейському союзі, інституціоналізація ролі НАТО може також зробити військову допомогу Україні менш вразливою до політичних коливань серед членів Альянсу.

"Це дійсно забезпечує стійкість перед обличчям потенційних національних політичних змін, чи то в результаті виборів у Сполучених Штатах, Франції, Великій Британії чи навіть в Європейському Союзі", − сказав генерал у відставці Дуглас Лют, який був послом США при НАТО з 2013 по 2017 рік.

За словами деяких американських чиновників, всі ці кроки дозволять НАТО краще координувати зусилля західних країн з надання Україні військової підтримки в протистоянні агресії Росії. План також спрямований на те, щоб зробити українські збройні сили більш схожими на ті, що є в Альянсі.

WSJ нагадує, що у саміті НАТО, на якому будуть висвітлені українські ініціативи, візьмуть участь усі лідери альянсу − захід відбудеться у Вашингтоні, де 75 років тому був підписаний договір про заснування Альянсу. Метою цього договору був захист членів альянсу від загроз з боку Москви − місія, яку НАТО знову бере на себе.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп публічно заявив, що Україна не виграє війну з РФ.