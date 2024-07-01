Якщо виграє Трамп. Хто може стати віцепрезидентом США і якої думки вони про Україну

"Телеграф" розповів хто потрапив до списку кандидатів

Після останніх президентських дебатів у США (28 червня) шанси на перемогу Дональда Трампа суттєво зросли. Окрім цього, може загостриться боротьба за місце кандидата у віцепрезиденти, який піде з ним у парі і займе місце голови держави, якщо з ним щось станеться.

Хто може стати кандидатом у віцепрезиденти від республіканців, розповідає "Телеграф" з посиланням на РБК-Україна.

Головне призначення віцепрезидента у США — замінити чинного голову держави у випадку його смерті чи втрати дієздатності. Однак також є важливою фігурою для залучення нових виборців. У різний час американська преса називала більше десятка людей, які могли б стати віцепрезидентом при Трампі – наприклад, відомого навіть в Україні телеведучого Такера Карлсона. Але зараз перелік реальних претендентів на пост суттєво скоротився.

Джеймс Девід (Джей Ді) Венс

Сенатор від штату Огайо з-поміж інших претендентів має найменший досвід у політиці. Він обрався до Сенату в січні 2023 року і до цього не займав жодної виборної посади.

Джеймс Девід (Джей Ді) Венс

Йому 39 років, після закінчення середньої школи Венс пішов у Корпус морської піхоти та воював в Іраку, а також працював у хедж-фондах. Він прославився книгою "Елегія хіллбіллі" про життя на депресивному Середньому Заході США.

Венс був жорстким критиком Трампа в перші роки його президентства, але згодом став його активним прихильником. Як віце-президент, імовірно, він не принесе Трампу особливих переваг на виборах, оскільки в його рідному штаті виборці і так голосують за республіканців. Однак, Венс був би ефективним емісаром Трампа завдяки своїй енергії та ініціативності.

Цей політик вважається ледь не більшим трампістом, ніж сам Трамп. Венс є послідовним критиком допомоги Україні зі сторони США. Приміром, у грудні 2023 року, перед візитом президента Зеленського у Вашингтон, Джей Ді Венс заявив, що Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії, щоб покласти край війні. У лютому цього року він озвучив тезу, що схвалення допомоги від Сполучених Штатів нібито не вплине на результат війни. На його слова тоді навіть відреагував президент Зеленський.

Марко Рубіо

Сенатор від Флориди. 53-річний юрист за освітою. Він працював в органах державної влади на різних рівнях понад 25 років, з них останні 13 — у Сенаті. Він є заступником голови Комітету Сенату з розвідки.

Марко Рубіо

Рубіо — уродженець Маямі та син іммігрантів, які приїхали до США з Куби перед революцією в цій країні. Тож може допомогти Трампу завоювати прихильність латиноамериканців. Рубіо має переважно "яструбині" погляди в питаннях національної безпеки та зовнішньої політики.

Бувши кандидатом на праймеріз у 2016 році, Рубіо різко критикував Трампа та називав його "шахраєм". Та як і Венс, з часом став одним із найзавзятіших прихильників колишнього президента в Конгресі США.

Рубіо є давнім прихильником жорсткої політики щодо Росії. Він проштовхнув закон, що не дозволяє президентові США вивести країну з НАТО без схвалення Конгресу. У лютому цього року Рубіо заявив, що виступає за підтримку України, але "спочатку конгресмени мають допомогти Америці". А в березні припустив можливість "корейського сценарію" для України. Також голосував проти пакета допомоги Україні в розмірі 60 млрд.

Даг Бургум

67-річний губернатор Північної Дакоти. Обіймає свою посаду з кінця 2016 року. До приходу в політику займався бізнесом. Бургум розпочав свою кар’єру з невеликого стартапу програмного забезпечення, який пізніше придбала Microsoft, що принесло йому більше мільярда доларів.

Даг Бургум

Бургум був кандидатом у президенти на цьогорічних праймеріз, але вибув із перегонів. Він помірно критикував Трампа, але згодом підтримав колишнього президента.

Призначення Бургума віцепрезидентом допомогло б Трампу завоювати симпатії поміркованих виборців.

Загалом є прихильником допомоги Україні. У червні 2023 року Даг Бургум заявив, що США "фактично перебувають у стані війни з Росією". На його думку, більшою загрозою є Китай, однак якщо Росія переможе Україну, це означатиме посилення Китаю. Також Бургум виступає за більш ретельний контроль коштів, виділених Україні.

Еліз Стефанік

З 2015 року Стефанік представляє свій район Нью-Йорка в Палаті представників і є головою Республіканської конференції (аналог фракції — ред.) в Палаті представників Конгресу США.

Еліз Стефанік

Вона привернула увагу Трампа, агресивно виступаючи на його захист під час розгляду Палатою представників першого імпічменту щодо нього.

Як жінка Стефанік може допомогти Трампу залучити жінок-виборців. Та як і у випадку із Венсом, її вибір навряд чи вплине на підтримку Трампа в штаті. Нью-Йорк традиційно голосує за демократів.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Стефанік називала Путіна "військовим злочинцем і шаленим головорізом". Також закликала "підтримувати демократію, на яку нападають". У листопаді 2023 року Стефанік критикувала адміністрацію Байдена за нібито недостатню підзвітність у витрачанні коштів на Україну та відсутність кінцевої мети у політиці США.

Водночас вона була єдиною з лідерів республіканців, хто виступив проти пакету допомоги Україні у 60 млрд дол США. Стефанік не пояснила, чому проголосувала проти. Останнім часом вона більше концентрується на боротьбі з керівниками американських університетів, в яких пройшли масові пропалестинські протести.

Тім Скотт

58-річний Сенатор від Південної Кароліни, в політиці з 1995 року. Тім Скотт є сенатором з 2013 року. До цього один термін провів у Палаті представників.

Як афроамериканець, він міг би допомогти завоювати прихильність темношкірих виборців, серед яких Трамп історично мав низьку популярність (хоча зараз ситуація і змінюється). Однак, обрання Скотта кандидатом у віце-президенти принесло б мало користі Трампу у Південній Кароліні, яка переважно і так голосує за республіканців.

Політик кілька разів закликав зменшити допомогу Україні. Одна з його ключових тез: США мають розуміти куди були витрачені кошти, які Україна отримала раніше. Однак у квітні цього року Скотт проголосував за пакет допомоги у 60 млрд дол. США.

Зверніть увагу! Президентські вибори у США 2024 року — чергові вибори президента Сполучених Штатів Америки, які заплановані на вівторок 5 листопада та стануть 60-ми виборами президента США. На чергових виборах виборці оберуть колегії виборщиків, які через 41 день, у грудні 2024 року мають обрати нового президента та віцепрезидента США. Також відбудуться вибори до обох палат Конгресу: Палати представників та третини Сенату.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки (США) 28 червня відбулися передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Джозеф Байден та Дональд Трамп – головні конкуренти осінніх змагань – висловили свої позиції на різні теми: економіки, міграції, заборони абортів, конфлікту у Газі. Не забули вони згадати й про Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що передвиборчі дебати в США показали дуже невтішні результати для кандидата від демократів Джо Байдена. Однак на загальну картину виборчих симпатій це мало вплинуло.