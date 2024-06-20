Трамп може скасувати? Американський генерал дав оцінку угоді між США та Україною

Американський генерал зазначив, що 10-річна угода знайшла відгук серед американців

Американський генерал у відставці Бен Годжес розповів, як угода про безпеку між Україною та США вплине на співпрацю між країнами. Він також прокоментував інформацію, що Трамп зможе скасувати дію документа, якщо стане новим американським президентом.

Про це Бен Годжес розповів "Телеграфу" у матеріалі "Про страх США та Німеччини, радянське мислення у ЗСУ та ізоляцію Криму: інтерв’ю з генералом Беном Ходжесом".

Він зазначив, що двостороння угода – це свідчення того, що США беруть на себе зобов’язання допомогти Україні продовжувати підтримувати Україну та вдосконалювати ОПК. Однак, цей документ не є гарантією безпеки й може бути скасований новим лідером США.

"Ніхто не повинен плутати з гарантією безпеки. Єдина реальна гарантія безпеки – членство в НАТО. Це зроблено у форматі виконавчої угоди, яку може скасувати будь-який новий президент. Якщо пан Трамп знову стане президентом (а я сподіваюся, що ні), то я не вірю, що він автоматично відмовиться від угоди. Адже є розуміння, що більшість американців підтримують Україну, і це в наших інтересах. Я не думаю, що він просто все скасує, але ніхто не знає. Це частина проблеми. Тим часом ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні відновити її оборонну промисловість та забезпечити все необхідне, щоб вона справді могла перемогти", — наголосив Бен Годжес.

Двостороння угода — спроба лідерів зробити все можливе, щоб максимально наблизити нашу країну до членства в НАТО. Назвати це "містком" для України до Альянсу американський генерал не наважився, але наголосив, що все, що посилює двосторонні відносини між США та Україною, буде лише на користь. При цьому він зазначив, що двостороння угода — не тимчасовий захід.

"Я б не сказав, що тимчасовий захід. Припустимо, що наступного року Україна стане членом НАТО. Все одно існуватимуть двосторонні відносини США з Україною з оборонної промисловості, навчання, освіти тощо. Між союзниками також існують двосторонні угоди, вони паралельні", — резюмував Бен Годжес.

Також "Телеграф" розповідав про те, як українці відреагували на угоду про безпеку між США та Україною. Вони стурбовані тим фактом, що Конгрес не ратифікуватиме документ.