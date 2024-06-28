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Про війну в Україні, вік та секс: головні цитати з дебатів Байдена та Трампа

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Дебати між Байденом та Трампом Новина оновлена 28 червня 2024, 09:21
Дебати між Байденом та Трампом. Фото Колаж "Телеграфу"

Головні конкуренти на виборах президента США не обійшлися без взаємних звинувачень

В Атланті відбувся перший раунд передвиборчих дебатів між президентом США Джо Байденом та експрезидентом, кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Вони тривали 90 хвилин.

Учасники говорили про стан економіки США, ситуацію на кордоні, виведення військ з Афганістану та війни в Україні й Ізраїлі. "Телеграф" підібрав для вас основні заяви опонентів, які пролунали під час дебатів.

Байден

  • Трамп хоче почати ядерну війну. Він хоче, щоб Путін пішов війною на країни НАТО.
  • Після України Путін піде до Польщі, Білорусі та країн НАТО.
  • Путін – військовий злочинець. Він убив тисячі тисяч людей. Путін хоче відновити те, що було частиною радянської імперії.
  • Трамп сказав Путіну робити все, що йому заманеться.
  • Він (Трамп. — Ред.) поняття не має, про що він в біса він говорить. … Це хлопець, який хоче вийти з НАТО.
  • Трамп — єдина людина на цій сцені, яка є засудженим злочинцем.
  • Трамп залишив мені економіку, яка падала…Трамп залишив хаос, він за свій час не зробив нічого.
  • Половину моєї кар'єри я був наймолодшою людиною у політиці. Зараз я найстарший, але й найкомпетентніший.
  • Ти (Трамп. — Ред.) займався сексом з порнозіркою, поки твоя дружина була вагітна.
  • Мій син – не лох і лузер. Ти (Трамп. — Ред.) – лох і лузер.

Трамп

  • Байден завів нас у погану позицію з Україною та Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили… Через дурні рішення Байдена.
  • Вони (умови Путина щодо України. — Ред.) неприйнятні. Але ця війна не мала б початися.
  • Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським.
  • Росія забрала багато земель за часів Буша, забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені — ні, нічого при Трампі! Путін знав, що зі мною не можна грати ігри.
  • Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів.
  • Якби я був президентом, "Хамас" ніколи б не атакував Ізраїль.
  • Байден спричинив інфляцію. Він мав просто не чіпати ситуацію, яку я залишив.
  • Я проходжу медогляд щороку. Я щойно став чемпіоном світу з футболу.
  • Я маю справу з політиками усе своє життя. З усіх політиків, яких я знав, ніхто ніколи не брехав так, як Байден.

Нагадаємо, нещодавно радники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту.

Теги:
#США #Дебати #Джо Байден #Дональд Трамп