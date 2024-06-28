Про війну в Україні, вік та секс: головні цитати з дебатів Байдена та Трампа

Головні конкуренти на виборах президента США не обійшлися без взаємних звинувачень

В Атланті відбувся перший раунд передвиборчих дебатів між президентом США Джо Байденом та експрезидентом, кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Вони тривали 90 хвилин.

Учасники говорили про стан економіки США, ситуацію на кордоні, виведення військ з Афганістану та війни в Україні й Ізраїлі. "Телеграф" підібрав для вас основні заяви опонентів, які пролунали під час дебатів.

Байден

Трамп хоче почати ядерну війну. Він хоче, щоб Путін пішов війною на країни НАТО.

Після України Путін піде до Польщі, Білорусі та країн НАТО.

Путін – військовий злочинець. Він убив тисячі тисяч людей. Путін хоче відновити те, що було частиною радянської імперії.

Трамп сказав Путіну робити все, що йому заманеться.

Він (Трамп. — Ред.) поняття не має, про що він в біса він говорить. … Це хлопець, який хоче вийти з НАТО.

Трамп — єдина людина на цій сцені, яка є засудженим злочинцем.

Трамп залишив мені економіку, яка падала…Трамп залишив хаос, він за свій час не зробив нічого.

Половину моєї кар'єри я був наймолодшою людиною у політиці. Зараз я найстарший, але й найкомпетентніший.

Ти (Трамп. — Ред.) займався сексом з порнозіркою, поки твоя дружина була вагітна.

Мій син – не лох і лузер. Ти (Трамп. — Ред.) – лох і лузер.

Трамп

Байден завів нас у погану позицію з Україною та Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили… Через дурні рішення Байдена.

Вони (умови Путина щодо України. — Ред.) неприйнятні. Але ця війна не мала б початися.

Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським.

Росія забрала багато земель за часів Буша, забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені — ні, нічого при Трампі! Путін знав, що зі мною не можна грати ігри.

Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів.

Якби я був президентом, "Хамас" ніколи б не атакував Ізраїль.

Байден спричинив інфляцію. Він мав просто не чіпати ситуацію, яку я залишив.

Я проходжу медогляд щороку. Я щойно став чемпіоном світу з футболу.

Я маю справу з політиками усе своє життя. З усіх політиків, яких я знав, ніхто ніколи не брехав так, як Байден.

Нагадаємо, нещодавно радники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту.