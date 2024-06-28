Про війну в Україні, вік та секс: головні цитати з дебатів Байдена та Трампа
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Головні конкуренти на виборах президента США не обійшлися без взаємних звинувачень
В Атланті відбувся перший раунд передвиборчих дебатів між президентом США Джо Байденом та експрезидентом, кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Вони тривали 90 хвилин.
Учасники говорили про стан економіки США, ситуацію на кордоні, виведення військ з Афганістану та війни в Україні й Ізраїлі. "Телеграф" підібрав для вас основні заяви опонентів, які пролунали під час дебатів.
Байден
- Трамп хоче почати ядерну війну. Він хоче, щоб Путін пішов війною на країни НАТО.
- Після України Путін піде до Польщі, Білорусі та країн НАТО.
- Путін – військовий злочинець. Він убив тисячі тисяч людей. Путін хоче відновити те, що було частиною радянської імперії.
- Трамп сказав Путіну робити все, що йому заманеться.
- Він (Трамп. — Ред.) поняття не має, про що він в біса він говорить. … Це хлопець, який хоче вийти з НАТО.
- Трамп — єдина людина на цій сцені, яка є засудженим злочинцем.
- Трамп залишив мені економіку, яка падала…Трамп залишив хаос, він за свій час не зробив нічого.
- Половину моєї кар'єри я був наймолодшою людиною у політиці. Зараз я найстарший, але й найкомпетентніший.
- Ти (Трамп. — Ред.) займався сексом з порнозіркою, поки твоя дружина була вагітна.
- Мій син – не лох і лузер. Ти (Трамп. — Ред.) – лох і лузер.
Трамп
- Байден завів нас у погану позицію з Україною та Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили… Через дурні рішення Байдена.
- Вони (умови Путина щодо України. — Ред.) неприйнятні. Але ця війна не мала б початися.
- Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським.
- Росія забрала багато земель за часів Буша, забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені — ні, нічого при Трампі! Путін знав, що зі мною не можна грати ігри.
- Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів.
- Якби я був президентом, "Хамас" ніколи б не атакував Ізраїль.
- Байден спричинив інфляцію. Він мав просто не чіпати ситуацію, яку я залишив.
- Я проходжу медогляд щороку. Я щойно став чемпіоном світу з футболу.
- Я маю справу з політиками усе своє життя. З усіх політиків, яких я знав, ніхто ніколи не брехав так, як Байден.
Нагадаємо, нещодавно радники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту.