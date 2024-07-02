Если Трамп победит: НАТО ищет пути защиты военной помощи Украине, в WSJ узнали подробности

В НАТО подготовили план поддержки Украины на случай победы Трампа на выборах

На фоне растущей поддержки европейскими правыми силами американского кандидата в президенты Дональда Трампа в НАТО готовят ряд мер, направленных на сохранение и усиление долгосрочной поддержки Украины. Альянс планирует направить в Киев высокопоставленного гражданского чиновника.

Кроме того, в Германии руководство НАТО хочет создать новое командование для координации военной помощи и обучения украинских войск. Об этом пишет The Wall Street Journal. Там ссылаются на официальных представителей США и Североатлантического союза.

Издание отмечает, что все эти шаги будут официально объявлены на саммите в Вашингтоне на следующей неделе. Указанные выше меры направлены на поддержание перспектив Украины присоединиться к Альянсу, не предлагая ей членства.

Все это происходит на фоне растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины.

Организация Североатлантического договора также создает новое командование в Висбадене (Германия) для координации предоставления военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

WSJ пишет, что операция под названием "НАТО — помощь и тренировка для Украины", будет укомплектована почти 700 американскими и другими военнослужащими из 32 стран-членов Альянса. Она примет большую часть миссии, которую американские военные выполняли после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Основная причина изменений состоит в том, чтобы защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа. Вместо того, чтобы Вашингтон отвечал за управление обучением и помощью, НАТО будет отвечать за это. Поэтому даже если США сократят или прекратят поддержку этих усилий, они не будут "ликвидированы", — объяснил Иво Даалдера, который был послом США в НАТО с 2009 по 2013 год.

Издание также подчеркивает, что в условиях, когда ультраправые партии получают поддержку избирателей во Франции, Нидерландах и во всем Европейском союзе, институционализация роли НАТО может также оказать военную помощь Украине менее уязвимой к политическим колебаниям среди членов Альянса.

"Это действительно обеспечивает устойчивость перед лицом потенциальных национальных политических изменений, будь то в результате выборов в Соединенных Штатах, Франции, Великобритании или даже в Европейском Союзе ", — сказал генерал в отставке Дуглас Лют, который был послом США при НАТО с 2013 по 2017 год.

По словам некоторых американских чиновников, все эти шаги позволят НАТО лучше координировать усилия западных стран по оказанию Украине военной поддержки в противостоянии агрессии России. План также направлен на то, чтобы сделать украинские вооруженные силы более похожими на те, что есть в Альянсе.

WSJ напоминает, что в саммите НАТО, на котором будут освещены украинские инициативы, примут участие все лидеры альянса – мероприятие состоится в Вашингтоне, где 75 лет назад был подписан договор об учреждении Альянса. Целью этого договора была защита членов альянса от угроз со стороны Москвы – миссия, которую НАТО снова берет на себя.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп публично заявил, что Украина не выиграет войну с РФ.