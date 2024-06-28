"Я знаю, що вже не молодий": Байден визнав, що провалив дебати з Трампом

Попри невдалі дебати, Байден налаштований на перемогу

Президент США Джозеф Байден визнав, що дуже погано провів дебати з експрезидентом Дональдом Трампом. При цьому Байден заявив, що не збирається зніматися з передвиборчих перегонів.

Про це він сказав 28 червня на передвиборному мітингу у Північній Кароліні, повідомляє Reuters. Байден сказав, що він знає, "як казати правду".

"Скажу очевидне: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не кажу так складно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як казати правду", – зазначив він.

Байден додав, що він не збирається зніматися з виборів та націлений на перемогу. Зокрема тут, у Північній Кароліні,

"Я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем та душею, що зможу виконати цю роботу. Ставки надто високі", – додав президент.

У Сполучених Штатах Америки (США) 28 червня відбулися передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Джозеф Байден та Дональд Трамп – головні конкуренти осінніх змагань – висловили свої позиції на різні теми: економіки, міграції, заборони абортів, конфлікту у Газі. Не забули вони і про війну в Україні.

Дональд Трамп набрав 67% голосів проти 33% у Джо Байдена. Примітно, що Трамп був більш готовим до дебатів, ніж Байден. Чинний президент регулярно не відповідав на питання ведучих, апелюючи, незалежно від питання, до свого передвиборного порядку денного, що стосується насамперед ситуації з незаконною міграцією та ситуацією на південному кордоні.