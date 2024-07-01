У НАТО зробили нові заяви щодо російської "ядерки", Китаю та виборів у США

У НАТО вважають, що Пекін "кидає виклик цінностям, інтересам та безпеці" Альянсу

НАТО не має причин для перегляду ядерної доктрини Альянсу. Таку заяву зробив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

На його думку, "безпосередньої загрози" застосування ядерної зброї з боку Росії наразі немає. Цим генсек НАТО поділився в інтерв’ю японській газеті Yomiuri.

Крім того, за словами генерального секретаря, НАТО не сприймає Китай як противника. При цьому Єнс Столтенберг заявив, що Пекін "кидає виклик цінностям, інтересам та безпеці" Альянсу. Зокрема, він звинуватив КНР у погрозах Тайваню та підтримці Росії у війні з Україною.

Генсек НАТО також заявив, що США залишаться "сильним союзником" Альянсу, незалежно від результату президентських виборів у листопаді цього року.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що ядерна доктрина Росії — "живий інструмент". Глава Кремля припустив, що до неї можуть бути внесені зміни. 11 червня заступник глави МЗС Сергій Рябков сказав, що ядерна доктрина може бути переглянута "через неприйнятні дії" США та НАТО.

У відповідь на це Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО обговорюють приведення ядерної зброї у стан готовності через загрозу з боку Росії та Китаю.

Раніше "Телеграф" повідомив, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пояснив, чому Путін ніколи не втілить у життя свої ядерні погрози.