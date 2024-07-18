З іконою в руках та криками "Вбивця": відому антиукраїнську депутатку вигнали із засідання Європарламенту (відео)

Вона відома своїми проросійськими поглядами

Одіозну ультраправу та антиукраїнську євродепутатку Діану Шошоаке з Румунії вигнали за скандальну поведінку із пленарного засідання Європарламенту. Вона намагалася перервати виступ депутата від групи "Відродження" Валері Айє.

Про інцидент повідомляє G4Media. Інцидент трапився під час дебатів щодо переобрання Урсули фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії.

"Скільки колег потрібно, щоб вас вивели із зали? Я думаю, ви сказали достатньо", — зазначила президентка Європарламенту Роберта Метсола і під оплески вивела скандальну депутатку із зали.

У кулуарах політикиня продовжувала кричати, тримаючи в руках ікону. Вона звинуватила Урсулу фон дер Ляйєн у тому, що та є "злочинкою".

Зазначимо, що Діана Йовановича Шошоаке — румунська жінка-політик, сенаторка Румунії, депутатка Європейського парламенту. Вона відома своїми проросійськими поглядами. Також депутатка виступає із претензіями на частину території України.

Наприклад, нещодавно вона подавала законопроект про денонсацію договору про добросусідство та співпрацю Бухареста з Києвом. Діана Шошоаке закликала приєднати до Румунії "Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний". Після цього Міністерство закордонних справ ініціювало стосовно політика санкції.

Під час першої трансляції на Facebook у перше пленарне засідання у Європарламенті Діана Шошоаке написала у бюлетені низку повідомлень. Перше з них було "Ніколи з Україною".

Додамо, що депутатку внесли до бази "Миротворець" за замах на суверенітет та територіальну цілісність України, антиукраїнську пропаганду та поширення наративів кремлівської пропаганди. Діана Шошоаке "висловила подяку" за такий крок.

Напередодні політик пообіцяла привести до Європейського парламенту священника. Він мав прогнати звідти "дияволів".

Варто зазначити, що румунські чиновники обговорюють ідею постачання Україні систему оборони Patriot. А нещодавно президент Румунії Клаус Йоханніс заявив про недостатню допомогу Україні від союзників.