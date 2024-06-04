УПЦ Московського патріархату попалася на поширенні антиукраїнської літератури: у СБУ розповіли, що там було

Проросійські видання поширювалися у низці областей України

У мережі церковних лавок УПЦ (МП) розповсюджували антиукраїнську літературу. Масове поширення цих матеріалів могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки у країні. Однак зараз цей канал постачання вже заблоковано правоохоронцями.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За її даними, серед вилученої літератури – проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну Росії проти нашої держави. Партії ворожих екземплярів виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних ослонів УПЦ (МП).

"Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судово-лінгвістична експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія рф проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості. За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні на користь Росії.

"На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України", — повідомляють правоохоронці.

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