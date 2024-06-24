Угорщина знову погрожує блокувати допомогу Україні: яку причину вигадали на цей раз

Сійярто навіть вигадав причину для чергового антиукраїнського демаршу

Угорщина вчергове погрожує блокувати допомогу Україні від Європейського Союзу. Зараз мова йде про 6,5 млрд євро, які Україна повинна отримати з Європейського фонду миру на озброєння для війни проти російських терористів.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 24 червня за підсумками наради з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу. Сійярто навіть вигадав причину – за його словами, нібито тут винна дискримінація угорських комерційних компаній.

За його словами, угорські компанії OTP та Gedeon Richter, які неодноразово потрапляли у скандали через своє бажання далі працювати у Росії, нібито не порушують санкцій або міжнародних норм Європейського Союзу. Тому будь-які санкції або обмеження щодо цих компаній "є суто політичною акцією", заявив міністр пропутінського угорського уряду.

Тим часом у ЄС знайшли юридичний обхідний шлях, який дозволить уникнути вето Угорщини на купівлю зброї для України на доходи, отримані від заморожених активів Росії. Цей шлях "складний, але успішний".

Як повідомляв "Телеграф", члени Європейського Союзу впадають у дедалі більшу лють через дії Угорщини. Зокрема, угорські представники блокують виділення 6,5 млрд євро термінової військової допомоги Україні, а ЄС досі не може затвердити щонайменше сім документів, які потрібні для надання Україні озброєння.

3 червня Бельгія запропонувала іншим країнам-членам Європейського Союзу позбавити проросійську Угорщину права голосу під час прийняття рішень в ЄС. Для цього до Угорщини пропонується застосувати статтю 7 Договору про Європейський союз – висловити країні недовіру. Її в цьому підтримала Австрія: австрійський представник Віктор Орбаннед жорстко розкритикував Угорщину та її політику.