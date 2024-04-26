Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів "Телеграфу", як окремі партії країн-союзниць можуть піти на такий крок

23 квітня Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні. Білий дім вже заявив, що готує для відправлення в Україну допомогу на 1 мільярд доларів.

Своєю чергою Президент США Джо Байден заявив, що першу партію допомоги Україні у рамках підписаного закону про додаткове фінансування відправлять "вже у найближчі години".

За інформацією CNN, більшість зброї, яку США готували для передачі Україні після підписання закону про допомогу, завчасно привезли на склади у Німеччині та Польщі.

Джерела в українському розвідтоваристві попереджають про підготовку антиукраїнських акцій прямої дії. Мовиться про спробу блокування окремих ділянок українського кордону.

Ознаки підготовки до таких акцій фіксуються в оточенні румунської правої партії "Альянс єдності Румунії".

Нагадаю, після 24 лютого 2022 року лідер партії Сіміон активно лобіював припинення транзиту українського зерна через румунські порти, вимагав зупинити підтримку України та Молдови і переконував, що санкції проти Росії треба скасувати.

У квітні 2023 року колишній міністр оборони Молдови Анатол Шалару заявив, що Сіміон координує свої дії із російськими спецслужбами. У 2015 році Сіміона видворили із Молдови через звʼязки із ФСБ. За словами Шалару, Сіміон у 2011 році відвідував Чернівці для зустрічі із російськими кураторами, а у Молдові він підтримує звʼязки із таким собі Марком Ткачуком, який очолює сумнозвісний "Громадянський конгрес", відомий своїми проросійськими поглядами.

Показово, що 28 січня поточного року один з керівників румунської ультраправої партії "Альянс єдності Румунії" Клаудіу Тирзіу у своєму виступі закликав до "реінтеграції" румунської держави в її "природних кордонах". "Північну Буковину не можна забувати! Південну Бессарабію не можна забувати! Земля Герца, Закарпаття, все, що було і є румунським народом, має повернутися в межі тієї ж держави!" – заявив він.

20 березня до парламенту Румунії надійшов проєкт закону "Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною". Документ передбачав, що Румунія анексує частину українських територій — Північну Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), Історичний Марамуреш і острів Зміїний.

Ініціатором анексії територій України виявилася сенаторка Діана Шошоаке, соратниця Сіміона.

10 жовтня президент Зеленський перебуває з візитом у Румунії. Він анонсував відкриття нового зернового коридору через Румунію та Молдову. Виступ президента України Володимира Зеленського у румунському парламенті, який був запланований у цей день мав стати частиною офіційного візиту. Але виступ не відбувся.

"Причиною скасування могли стати можливі зриви під час виступу парламентарів з проросійськими симпатіями", – повідомило Europa Libera Romania.

Того дня сенаторка зʼявилася у парламенті з картою Великої Румунії, яка включала визнані світовою спільнотою території України. Ба більше, проросійська сенаторка примудрилася назвати президента Зеленського "нацистом", якому, на її думку, "не місце у Румунії".

У Польші партія "Конфедерація свободи і незалежності" відома в своїми відверто антиукраїнськими поглядами. Так, наприклад, її лідер Гжегож Браун закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї". Більше того, він виявився єдиним депутатом, який не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з росією.

У 2022 році розпочався так званий антиукраїнський рух "українізація Польщі", який активно просуває саме ця партія.

Примітно, що ексміністр внутрішніх справ Польщі Бартоломей Сенкевич заявив, що партія "Конфедерація" на чолі з Брауном є "партією росії" в польському парламенті і виконує роль російської п’ятої колони.

На жаль, партія "Конфедерація" не єдина політична організація Польщі, яка виступає з антиукраїнськими гаслами.

Свого часу співробітники спеціальних служб Польщі провели обшуки в активістів ще однієї проросійської партії "Зміна" Славоміра Марчевського і Марка Марецького. Ця партія була заснована у лютому 2015 року. Лідер партії Матеуш Піскорський.

За оцінками місцевих спецслужб, партія "Зміна" тісно пов’язана з діючим з 2007 року російським Європейським центром геополітичного аналізу.

Примітно, що у 2014 році Піскорський, як спостерігач, був присутній на так званому "референдумі" у Криму і на "виборах" у так званих "республіках" Донбасу. Тоді він заявив про політичну підтримку урядам самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". У тимчасово окупованому Донецьку лідер "Зміни" зустрічався Олександром Захарченко.

Згідно з інформацією Агентства внутрішньої безпеки, з 2013 до 2016 року Матеуш Піскорський брав участь в діях російської розвідки, спрямованих проти Польщі, проводячи зустрічі з особами, контактуючими з російською розвідкою, виконуючи завдання, пов’язані з пропагандою інтересів Росії і маніпулюючи польською громадською думкою, отримуючи за цю діяльність фінансову винагороду.

Співробітники спецслужб Польщі вважають, що в рамках цієї співпраці Піскорський створив політичну партію і організації, що фінансуються Росією. Ці організації служили "створенню антиукраїнських настроїв в Польщі і антагонізації польсько-українських відносин".

У квітні 2015 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" інформував про участь у бойових діях на Сході України на боці бойовиків громадян Польщі. Повідомлялося про участь у бойових діях на Сході України активістів націоналістичних організацій Oboz Wielkiej Polski (OWP), "Задруга", членів польської націоналістичної організації Falanga та антиукраїнську діяльність лідера партії "Зміна" М.Піскорського.

У складі ДРГ "Русич" (командир — громадянин РФ О. Мільчаков), яка входила в батальйон "Бетмен" О. Бєднова, воювали представники польського скінхед-руху "Закон Задруги — Північний Вовк". Членство руху брало участь у з’їзді скінхедів і язичників в Москві.

Нагадаю, уповноважений уряду Польщі до справ безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявив, що Польща стає однією з головних цілей росіян у рамах інформаційної війни проти України.

Зауважу, що основним завданням цих російських "агентів впливу" в Європі, є зрив військово-технічної допомоги України. Крім того, уповільнення інтеграційних процесів в європейські економічні та політичні структури, створення інформаційного супроводу для скасування введених Європою санкцій проти РФ.