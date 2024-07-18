С иконой в руках и криками "Убийца": известного антиукраинского депутата выгнали с заседания Европарламента (видео)

Она известна своими пророссийскими взглядами

Одиозного ультраправого и антиукраинского евродепутата Диану Шошоаке из Румынии выгнали за скандальное поведение с пленарного заседания Европарламента. Она пыталась прервать выступление депутата от группы "Возрождение" Валери Айе.

Об инциденте сообщает G4Media. Инцидент произошел во время дебатов по переизбранию Урсулы фон дер Ляен на пост президента Еврокомиссии.

"Сколько коллег нужно, чтобы вас вывели из зала? Я думаю, вы сказали достаточно", — отметила президент Европарламента Роберта Метсола и под аплодисменты вывела скандального депутата из зала.

В кулуарах политик продолжала кричать, держа в руках икону. Она обвинила Урсулу фон дер Ляйен в том, что та является "преступницей".

Отметим, что Диана Йованович Шошоаке — румынская женщина-политик, сенатор Румынии, депутат Европейского парламента. Она известна своими пророссийским взглядами. Также депутат выступает с претензиями на часть территории Украины.

Например, не так давно она подавала законопроект о денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом. Диана Шошоаке призывала присоединить к Румынии "Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный". После этого Министерство иностранных дел инициировало по отношению к политику санкции.

Во время первой трансляции на Facebook в первое пленарное заседание в Европарламенте Диана Шошоакэ написала в бюллетене ряд сообщений. Первое из них было "Никогда с Украиной".

Добавим, что депутата внесли в базу "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, антиукраинскую пропаганду и распространение нарративов кремлевской пропаганды. Диана Шошоаке "выразила благодарность" за такой шаг.

Накануне политик пообещала привести в Европейский парламент священника. Он должен был прогнать оттуда "дьяволов".

Стоит отметить, что румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине самой современной системы обороны Patriot. А не так давно президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о недостаточной помощи Украине от союзников.