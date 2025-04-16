Є ситуація, коли штраф від ТЦК 100% не потрібно сплачувати. Коли це можливо

Аби на чоловіка наклали штраф, ТЦК має скласти відповідний протокол та підтвердити його, а не просто дати реквізити

Штраф від територіального центру комплектування (ТЦК) накладається на українців, які є порушниками військового обліку. Аби сплатити його, не достатньо мати лише реквізити.

Територіальний центр комплектування має скласти протокол, провести слухання та затвердити постанову про накладення штрафу чоловікові, який порушив правила військового обліку. Про це йдеться у матеріалі Kadroland.

Згідно з даними, якщо чоловікові дали звичайний папірець із реквізитами для оплати адміністративного стягнення, то він може не сплачувати його, бо це протизаконно.

"Такі дії можуть свідчити про зловживання з боку працівників ТЦК", — йдеться у матеріалі.

Там пояснюють, що ТЦК має скласти протокол про порушення правил військового обліку. Цей документ повинні віддати чоловікові. Після того у ТЦК розглядають справу в присутності порушника і, як результат, — рішення керівника центру про ухвалення постанови щодо штрафу. З цього моменту штраф є дійсним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може ТЦК не виписати штраф за неявку по повістці.