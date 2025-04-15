"Барселона" програла "Боруссії" Д, але вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Синьо-гранатові пройшли, незважаючи на поразку
У вівторок, 15 квітня, "Боруссія" Д приймала "Барселону" у рамках другого чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі каталонці розгромили дортмундців із рахунком 4:0.
Зустріч, що проходила у Дортмунді (Німеччина) на "BVB-Штадіоні", завершилася з рахунком 3:1 на користь "Боруссії" Д. Про це повідомляє "Телеграф".
Поєдинок розпочався з атак господарів, буквально за кілька хвилин дортмундці кілька разів загрожували воротам Щенсни. Це дало свої плоди у вигляді пенальті, який заробив Паскаль Гросс, а реалізував Сіру Гірассі.
На початку другого тайму дортмунці також натиснули та знову забили. Відзначився Гірассі, який замкнув головою на дальній штанзі скидку партнера. Ще за кілька хвилин "Барселона" забила — у свої ворота м’яч переправив Рамі Бенсебаїні. Під завісу поєдинку Гірассі оформив хет-трик.
Повний відеоогляд матчу "Боруссія" Д — "Барселона" буде доступний тут пізніше.
Нагадаємо, "Барселона" зайняла друге місце на етапі ліги в ЛЧ, "Боруссія" Д стала 10-ю, через що дортмундцям довелося грати у стиковому раунді. Там німецький клуб здолав "Спортінг". У 1/8 ЛЧ Джмелі вибили "Лілль", а Синьо-гранатові — "Бенфіку".
У паралельній грі ПСЖ програв "Астон Вілле", але пройшов далі.
За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів "Барселона" у півфіналі зіграє з переможцем протистояння "Баварії" та "Інтера".