"Боруссія" Д — "Барселона": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Німецький клуб спробує реабілітуватися за образливу гостьову поразку

У вівторок, 15 квітня, "Боруссія" Д та "Барселона" зіграють другий чвертьфінал у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі, яка пройшла у столиці Каталонії, Синьо-гранатові розгромили німецький клуб із рахунком 4:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Барселона". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Боруссія" Д — "Барселона":

Де і коли дивитися матч "Боруссія" Д — "Барселона"

У прямому етері в Україні матч "Боруссія" Д — "Барселона" буде доступний для перегляду на медіаплатформі Megogo. Зустріч пройде на "BVB-Штадіоні" у Дортмунді (Німеччина). Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Прогноз букмекерів на матч "Боруссія" Д — "Барселона"

Фахівці впевнені, що в наступний раунд ЛЧ вийде саме "Барселона". Крім того, аналітики вважають, що каталонці, ймовірно, переможуть у Німеччині. Імовірність успіху Блаугранас у гостьовій зустрічі – 51%, а дортмундців – лише 26%.

Історія зустрічей

"Барселона" та "Боруссія" Д зустрічалися між собою 7 разів — 5 перемог на рахунку каталонців, двічі було зафіксовано нічию. Остання гра між командами відбулася 9 квітня у Дортмунді.

Нагадаємо, "Барселона" посіла друге місце на етапі ліги в ЛЧ, "Боруссія" Д стала 10-ю, через що дортмундцям довелося грати у стиковому раунді. Там німецький клуб здолав "Спортінг". У 1/8 ЛЧ Джмелі вибили "Лілль", а Синьо-гранатові — "Бенфіку".

За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів переможець цього чвертьфіналу у півфіналі зіграє з переможцем протистояння "Баварії" та "Інтера".