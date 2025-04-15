Україна не отримає російські реактори для ХАЕС: Болгарія ухвалила несподіване рішення

Історія з купівлею російських блоків для Хмельницької АЕС несподівано закінчилася

Болгарія передумала продавати Україні два атомні реактори, які планувалося використовувати для будівництва Хмельницької АЕС. Рішення обґрунтоване прагненням Софії до розвитку власної атомної енергетики на тлі невизначеності на енергетичному ринку.

Про це розповів віцепрем'єр країни Атанас Зафіров. Його слова наводить болгарський підрозділ Forbes.

Він зазначив, що ціна на електроенергію зростає у всьому світі, а тому його країні необхідно сконцентруватися на посиленні власного виробництва. Крім того, Зафіров додав, що рішення схвалили усі члени урядової коаліції.

Видання зазначає, що зрив угоди ставить під сумнів реалізацію іншого проєкту — будівництва двох блоків АЕС "Козлодуй". Болгарія підписала контракти на будівництво двох нових блоків на електростанції з американською Westinghouse та південнокорейською Hyundai, проте гроші на проєкт планували взяти від продажу двох блоків з АЕС "Белене" Україні.

Як відомо, будівництво нових блоків Хмельницької АЕС було зупинено у 1990 році, коли після розпаду СРСР Україна прийняла відповідний мораторій. Мораторій було скасовано ще 2005 року, але активні обговорення щодо завершення будівництва АЕС піднялися лише після початку російського вторгнення. Зараз на ХАЕС функціонує лише два блоки на базі радянського реактора ВВЕР-1000.

2024 року Україна домовилася про купівлю ще двох реакторів ВВЕР-1000, які були продані "Росатомом" для болгарської АЕС "Белене". Своєю чергою "Белене" теж було заморожено ще в 1990 році, а пізніше від проєкту взагалі відмовилися. Спочатку Болгарія хотіла продати блоки по 600 мільйонів доларів за штуку, проте через те, що подібне обладнання тепер можна дістати лише в Росії, вирішили ціну підняти.

Проєкт ХАЕС викликав запеклі суперечки в Україні. Прихильники зазначають, що докупити реактори буде простіше, ніж будувати нову АЕС під західне обладнання. Проте критики вказували на те, що болгарські реактори мають іншу модифікацію, ніж ті, що встановлені на ХАЕС, через що станцію все одно доведеться перебудовувати. Крім того, багато питань викликає доцільність придбання російської техніки та її подальшого обслуговування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нардеп звинуватив "Енергоатом" у привласненні грошей із бюджету. Навколо найбільшої енергокомпанії країни спалахнув черговий гучний скандал.