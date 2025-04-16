Путін терміново примчав до Кремля (відео)

Про цілі візиту не повідомлялося

У Росії знову стався якийсь переполох, оскільки кортеж Володимира Путіна негайно примчав до Кремля. Традиційно через це російських пропагандистів було поставлено на вуха.

Відео того, як Путін катається нічною Москвою швидко розлетілося через мережу. Проте ціль його нічного візиту не ясна.

Судячи з того, що кортеж рухався на високій швидкості, справа явно невідкладної важливості. Варто зазначити, що подібні "покатушки" російською столицею відбуваються хоч і нерегулярно, але відносно часто. Проте у мережі чомусь схильні вважати, що такі поїздки неодмінно закінчуються якоюсь подією світової значимості.

Наприклад, такий візит був незадовго до початку російського вторгнення в Україну або після того, як Литва заблокувала сухопутний коридор від Калінінградської області до Білорусі влітку 2022 року.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі висловили думку, що росіяни нібито хочуть завершення війни з Україною. Однак у Кремлі при цьому лише повторили свої старі вимоги, щоб Україна віддала їм чотири області та Кримський півострів.