Тут можна доторкнутися до зірок: де в Києві знаходяться обсерваторії і як їх відвідати

Це унікальна можливість зазирнути в космічні глибини прямо у Києві

Спостереження за зоряним небом — це одна з найдавніших і найзахопливіших людських традицій, яка поєднує науку, мистецтво і філософію. Цей дивовижний космічний спектакль не лише надихає, а й дає змогу краще зрозуміти наше місце у Всесвіті.

Щоб долучитися до цього, у Києві функціонують дві астрономічні обсерваторії. Вони також є важливими науковими та освітніми центрами міста. Перша — це обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розташована у самому центрі столиці на вулиці Обсерваторній. Друга — Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України (НАНУ), яка знаходиться на околиці Києва, у Голосіївському лісопарку.

Київський університет: астрономія в центрі міста

Обсерваторія університету — це не лише науковий заклад, а й популярне місце для вечірніх екскурсій. За попереднім записом через офіційний сайт тут можна потрапити на унікальне спостереження за зорями через потужний телескоп. Окрім цього, відвідувачі мають змогу ознайомитися з експозицією Астрономічного музею, де зберігаються рідкісні інструменти та артефакти, що розповідають про історію астрономічних досліджень. Важливо, що всі заходи проводяться виключно для організованих груп і лише за сприятливої погоди — безхмарної або з мінімальною хмарністю.

У день екскурсії рекомендується заздалегідь уточнити погодні умови телефоном, а оплату здійснити до початку заходу, надавши квитанцію організаторам. Доїхати до обсерваторії можна тролейбусами №16 або 18 від станцій метро "Майдан Незалежності" чи "Лук’янівська" до зупинки "Обсерваторна".

Академічна обсерваторія: науковий центр у Голосієві

Головна астрономічна обсерваторія НАН України — це провідний науково-дослідний центр, який з 1944 року проводить фундаментальні дослідження у галузі астрофізики. Розташована вона у затишному Голосіївському лісі, що створює ідеальні умови для спостережень за космосом далеко від міських вогнів. Тут також діє музей, де можна дізнатися про історію обсерваторії та побачити унікальні наукові прилади.

Для відвідувачів організовують екскурсії, лекції та аматорські астрономічні спостереження, проте всі заходи проводяться лише для груп від 10 осіб і за попереднім записом. Спостереження в телескоп можливі лише за гарної погоди. Записатися можна за телефоном (097) 236-28-80.

Доїхати до академічної обсерваторії можна тролейбусом №11 від ВДНГ до кінцевої зупинки або маршруткою №496 від метро "Лук’янівська" чи зупинок "Епіцентр", "Заболотного", "Метрологічна" до зупинки "Лікарня Феофанія, корпус 2".

Корисні поради для відвідувачів

Всі екскурсії та спостереження проводяться виключно для груп за попереднім записом.

Вечірні спостереження можливі лише за ясної або майже ясної погоди.

У день заходу обов’язково уточнюйте погодні умови.

Оплата здійснюється заздалегідь, квитанцію потрібно надати перед початком екскурсії.

Навіть якщо погода не дозволяє спостерігати небо, можна відвідати Астрономічний музей і дізнатися багато цікавого про розвиток астрономії.

Такі екскурсії допомагають кожному зануритися у загадковий світ космосу, відчути велич Всесвіту і розширити свої знання про зоряне небо. Вони відкривають унікальну можливість не лише побачити зірки, а й доторкнутися до історії та сучасних наукових відкриттів.

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