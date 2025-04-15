Шлях до НАТО, гарантії безпеки та постачання ППО: що сказав Рютте під час візиту до України

У НАТО зробили обнадійливу заяву про членство України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який прибув із неоголошеним візитом до України, дав інтерв’ю єдиному марафону. Перед цим він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та відвідав Одесу.

У розмові із журналісткою "Ми Україна" генсек Альянсу повідомив, що Україна неодмінно стане його частиною. За його словами, це було результатом саміту у Вашингтоні.

"Так, абсолютно. Такий був результат Вашингтонського саміту: шлях України до НАТО незворотний. І нічого не змінилося", — відповів він на запитання про перспективи членства.

При цьому Рютте наголосив, що питання членства не обговорювалося в контексті можливої мирної угоди з Росією. Говорячи про післявоєнні гарантії безпеки, генсек зазначив, що їх буде прописано таким чином, щоб Росія більше не змогла розпочати нову агресію. Це насамперед "коаліція охочих", яка планує забезпечити фізичну присутність європейських військ в Україні. Крім того, це також стосується функціонуючих ЗСУ, які залишатимуться боєздатними навіть після завершення війни.

Він не став уточнювати формат перебування іноземних військ у країні. За словами Рютте, перед цим варто було б зрозуміти, як виглядатиме мирна угода. При цьому раніше під час брифінгу із Зеленським він також відмовлявся коментувати хід переговорів щодо припинення вогню.

"Я вирішив не коментувати всі проміжні етапи всього цього процесу. Тому що я не хочу втручатися в мирний процес, і, хоч би що ми робили, ми робимо це максимально дискретно, наскільки це можливо. Я не можу коментувати це", — говорив Рютте.

Генсек НАТО також додав, що країни-союзники майже виконали обіцянки щодо передачі ППО Україні.

"Як правило, між наданням допомоги та її отриманням минає небагато часу. Наприклад, у Вашингтоні на саміті НАТО в червні союзники зобов’язалися поставити Україні сім комплексів Patriot. Це зайняло небагато часу, але зараз більшість із них уже доставлені або будуть доставлені найближчим часом", — сказав він.

Рютте також не виключив, що Україна зможе придбати більше систем протиповітряної оборони у рамках двосторонніх домовленостей із конкретними країнами.

Як повідомлялося раніше, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти вступу України до ЄС та НАТО до завершення війни. При цьому він не розраховує на те, що вона закінчиться сама по собі.