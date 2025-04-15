Мовчання несвятої трійці: чому верхівка УПЦ (МП) не побачила ракетного удару по Сумах

"Коли мовчать люди — говорить каміння", — проповідує у вербну неділю, 13 квітня, настоятель УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій. А в цей самий час російські війська завдають нищівного ракетного удару по центру Сум…

Після цього жахливого терористичного акту пройшло вже понад три дні, а очільники УПЦ (МП) — мовчать… як те каміння. Як же "боси" церкви "з найбільшою кількістю парафій", відреагували на російські вбивства мирних мешканців (спойлер — ніяк), досліджував "Телеграф".

Несвята трійця

Онуфрій. В день теракту в Сумах настоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій (Орест Березовський) служить у храмі преподобного Агапіта Печерського. Це один з останніх острівців в Києво-Печерській лаврі, за який ще тримається УПЦ (МП).

Судячи з повідомлень на офіційному сайті УПЦ (МП), в цей день тут все святково: освячення верби, кроплення святою водою, жіночки в різнокольорових хустинках.

"Блаженніший архіпастир попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому", — зазначається в повідомленні на офіційному сайті УПЦ (МП).

Після літургії Онуфрій звернувся до нечисленної пастви, яка зібралася в цей день в храмі, однак жодного спомину про ракетну атаку на Суми не пролунало.

Справедливості заради варто відзначити, що Онуфрій міг просто не знати на той момент про теракт. Обстріл стався близько 10:20, а перші офіційні повідомлення про кількість жертв і масштаби трагедії почали з'являтися близько 13:00, коли церковна служба вже завершилася. Однак наступного дня, і наступного… і донині, на офіційному сайті УПЦ (МП) немає жодної позиції Онуфрія, чи хоча б співчуття жертвам трагедії.

Антоній. Керуючий справами УПЦ (МП) Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Іван Паканич) — друга після Онуфрія людина в структурі церкви. За даними джерел "Телеграфу", саме його росіяни планували поставити на чолі Московського патріархату, якби спрацював план "Київ за три дні".

В день ракетної атаки на Суми Антоній співслужив Онуфрію в Лаврі. Та на відміну від свого патрона, Антоній веде Facebook та має підконтрольну Київській митрополії прес-службу — "Центр інформації УПЦ". Однак ні в соцмережах, ні на сторінці "Центру інформації", ні на сайті рідної Бориспільської єпархії Антоній взагалі ніяк не висловився щодо терористичного акту.

Павло. Митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло (Петро Лебідь) більш відомий в народі як "Паша-Мерседес" наразі перебуває в екзилі під домашнім арештом. СБУ підозрює скандального клірика у виправдуванні російської агресії, тож Павло вимушений служити у себе вдома у селі Вороньків на Київщині.

Про духовні настанови "Паші-Мерседеса" із неволі, можна отримати інформацію зі сторінки на Facebook та сайту монастиря "Києво-Печерська лавра" (адже в розумінні УПЦ (МП) Павло і досі є намісником обителі). Та, згадок про трагедію у Сумах від, по факту, третьої людини у церкві, там не знайти.

Позиція УПЦ (МП)

Звісно, зовсім змовчати про ракетний обстріл в УПЦ (МП) не наважились. Тим паче, що вибуховою хвилею вибило вікна в кафедральному соборі Сумської єпархії і загинув рідний брат архієпископа Тульчинського і Брацлавського Сергія (Сергій Аніцой).

Втім, відреагували центральні органи церковної влади на обстріл, який зачепив саму їхню церкву, доволі специфічно. На офіційному сайті вони просто перепостили звернення митрополита Сумського і Ахтирського Євлогія (Євген Гутченко). В оригіналі звернення Євлогій назвав росіян "богопотворними та безбожними вбивцями".

"Мене дивує в цій війні російській проти нас те, що люди, які називають себе віруючими в Росії, які повинні були першими засудити оце кровопролиття, вони не тільки не засудили, вони назвали цю війну "священною". Яка ганьба цим первосвященникам і священникам", — зазначив Євлогій.

Втім, таких емоційних характеристик від свого ж митрополита, на сайті УПЦ (МП) не з'явилося. В церкві лише назвали обстріл "безбожним злочином російських військових проти мирних жителів України", однак зробив це Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП), а не хтось конкретний з верхівки Московського патріархату.

Та може це такий церковний протокол: не робити персоніфікованих заяв? Але ж ні. Засудження агресора та свої співчуття жертвам ракетного удару висловив митрополит Київський і всієї України (ПЦУ) Епіфаній, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, очільник УПЦ КП патріарх Філарет і навіть Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас.

То ж…

Чому мовчить Онуфрій і компанія?

За словами релігієзнавця Юрія Чорноморця, верхівка УПЦ (МП) свідомо уникає навіть виражати співчуття жертвам трагедій (не кажучи вже про засудження РФ), з двох основних причин.

По-перше, якщо буде заява настоятеля чи Синоду, тоді одразу у віруючих, священників і суспільства виникнуть питання.

— А чому ж ви до кінця не пориваєте з Московським патріархатом? Чому ви терпимо ставитесь до того, що у вас безліч єпископів та священників поминають Гундяєва? Чому толерантно ставитесь до проповіді єдності всього російського православ'я митрополитом Лукою та Феодосієм? Чому ви толеруєте пряму співпрацю з окупантами ваших єпископів, священників? На ці питання у них немає відповіді. Вони не хочуть поривати з Москвою, а хочуть якось пересидіти, — пояснив Чорноморець "Телеграфу".

По-друге, тактика замовчування російських злочинів на центральному рівні начебто пов'язана з тим, щоб не наражати на небезпеку клір УПЦ (МП), який перебуває в окупації.

— Коли почалася анексія Криму, вони доручили місцевому кримському єпископу Лазарю (колишній голова Кримської митрополії Ростислав Швець, — Ред.) зробити заяву, що вони за мир і таке подібне. Щоправда, потім цей єпископ перейшов на бік росіян. І це їхня цілеспрямована політика: коли стаються загальнонаціональні трагедії внаслідок злочинів росіян, то нехай заяви роблять місцеві єпископи, а в цілому церква не реагує, — зазначив релігієзнавець.

Цю інформацію "Телеграфу" підтверджує і джерело в УПЦ (МП).

— Ви ж розумієте, що у нас залишилися священники на тих територіях. Ну сьогодні блаженніший (митрополит Онуфрій, — Ред.) скаже, що засуджує російські злочини, чи зробить іншу різку заяву, а завтра за ними прийдуть, — каже співрозмовник видання.

Втім, направду така тактика захисту "своїх" геть не працює.

— Ну про що можна говорити, якщо в окупації нещодавно було засуджено трьох священників за симпатії до України. А всі інші спокійно переходять в Московський патріархат і забувають що вони належать до УПЦ. А те, що УПЦ з центру продовжує їх вважати своїми єпископами та священниками, абсолютно цих священників не турбує, — резюмував Юрій Чорноморець.

"Каміння голосить…"

Лк. 19:37-40 "Безліч учеників почали радісно хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони бачили, кажучи: благословен Цар, що гряде в ім’я Господнє! І деякі фарисеї з народу сказали Йому: Учителю, заборони ученикам Твоїм. Але Він сказав їм у відповідь: Я вам кажу, що коли вони замовкнуть, то каміння заголосить".

Через дві тисячі років мовчать вже ті, хто називає себе пастирями, ігноруючи злочини, що благословляються з амвона сусідньої країни. Та каміння вже кричить: у руїнах зруйнованих будинків, пам'ятниках загиблим, тріснутих дзвонах. Але чи чує його церковна верхівка?

Поки церковна ієрархія зберігає мовчання, слідчі вже дісталися до однієї з найвпливовіших фігур УПЦ Московського патріархату — митрополита Антонія (Паканича). 15 квітня Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провела обшуки в канцелярії Київської Митрополії, яку очолює саме він. Дії слідчих були спрямовані безпосередньо на керуючого справами митрополії, якого джерела неформально називають "головним кремлівським лобістом" в Україні. За словами правоохоронців, наразі триває підготовка нових підозр — їхні деталі поки не розголошуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про майно Павла Лебідя, більш відомого у публічному просторі як "Паша Мерседес", — колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври від УПЦ Московського патріархату. Священнослужитель неодноразово робив заяви, якими намагався виправдати агресію Росії проти України.