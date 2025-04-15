"Є мотивація": у Трампа вірять, що Росія хоче "закінчити війну"

У США спочатку хочуть побачити припинення вогню

Росія нібито має мотивацію до завершення війни в Україні у вигляді економічної співпраці зі США. Принаймні так вважають у Білому домі.

Про це розповіла речник президента Дональда Трампа Керолайн Лівітт під час брифінгу у вівторок, 15 квітня. За її словами, спеціальний представник Стів Віткофф, який днями відвідував Москву, мав там "дуже продуктивну розмову" з російським керівництвом.

Вона зазначила, що спецпредставник переконаний, що Росія "хоче закінчити війну" і Трамп також у це вірить.

"Росія має стимул завершити цю війну і, можливо, це може бути економічне партнерство зі США. Але ми повинні спочатку побачити припинення вогню. І президент і його посланець Віткофф ясно дали це зрозуміти росіянам", — сказала Лівітт.

Як повідомлялося раніше, розмова Віткоффа з Володимиром Путіним тривала приблизно 4,5 години. Їхня зустріч пройшла 11 квітня в Санкт-Петербурзі.

Пізніше представник Трампа розповів, що росіяни хочуть "постійного світу", проте повторили свої вимоги щодо визнання чотирьох частково окупованих українських областей та Криму російською територією.