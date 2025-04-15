Найбільші піратські сайти заблокували в Україні: звіт

Скільки піратських сайтів заблокували в Україні

В Україні станом на 15 квітня 2025 року було заблоковано 577 сайтів. Серед них, як проросійські стрімінгові платформи, так і піратські сайти.

Про це поінформувала пресслужба 1+1 media. Зазначається, що в список цих ресурсів потрапляють сайти та дзеркала HD Rezka, Kinogo, Kinokrad, ГідОнлайн, Filmix, Baskino та інших сервісів, які незаконно розповсюджують медіаконтент.

За даними рейтингу SimilarWeb, заблоковані ресурси стрімко втрачають рейтинги. Наприклад, rezka-ua.tv, найбільше дзеркало "HD Rezka" опустилося з 10 на 517 місце.

Ініціатива "Чисте небо" (ІЧН), яка займається боротьбою з піратством, зазначає, що піратські сайти не лише крадуть контент, а й поширюють російський вплив в Україні. Російські ресурси при цьому працюють, щоб сформувати в українців викривлене сприйняття світу шляхом поширення дезінформації, героїзації агресора та нівелювання українських цінностей.

"Саме тому це протидія — про гігієну мислення кожного українця та інформаційну гігієну нації. Команда готує нові звернення, передає докази, взаємодіє з регуляторами, тисне на провайдерів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні помітили нову схему шахраїв. Людям надходить повідомлення на телефон про запис на прийом із фішинговим посиланням.