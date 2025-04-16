Церковне свято 16 квітня: що сьогодні заборонено робити, щоб не втратити достаток

Звертайте увагу на головні традиції та заборони

У середу, 16 квітня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святих мучениць Агапії, Ірини та Хіонії, а також відзначають день пам’яті Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 29 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

16 квітня за новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять святих сестер Агапії, Ірини та Хіонії — християнок, які постраждали за віру у IV столітті. Вони були відомі своєю стійкістю, цнотливістю та безстрашністю перед обличчям гонінь.

Також у цей день згадують чудотворну Іллінсько-Чернігівську ікону Божої Матері, яка прославилася зціленнями та заступництвом у важкі часи.

Що можна робити 16 квітня:

Цього дня звертаються з молитвами до мучениць Агапії, Ірини та Хіонії та просять їх про стійкість у випробуваннях, про чистоту душі та захист від зла;

Цього дня потрібно надавати допомогу нужденним, дбати про близьких, прощати образи. Цей день підходить для духовного очищення та зміцнення віри;

Можна займатися домашніми справами. Прибирання, приготування їжі або догляд за будинком у цей день вважаються справами, що приносять гармонію та добробут у сім’ю.

Що можна і не можна робити 16 квітня, Фото: freepik

Що не можна робити 16 квітня:

У день пам’яті святих мучениць Ірини, Агапії та Хіонії заборонено лаятись, ображати близьких, скандалити та з’ясовувати стосунки. Вважалося, що це може "відігнати мир" з дому та принести нещастя.

Не можна відмовляти у допомозі. У народі говорили: "Хто в день пам’яті мучениць серце закриє — собі лихо відкриє";

Цього дня не радили розпочинати важливі справи, проєкти чи щось планувати з нуля. Вважалося, що все нове може зупинитися, не піти або незабаром завершитися невдачею;

Не віддавати нічого з дому. Вважалося, що якщо 16 квітня щось позичити чи винести за поріг (особливо сіль, хліб чи гроші), можна віддати разом із цим достаток і сімейний добробут.

Не варто нарікати на життя. За повір’ями, цього дня все сказане вголос могло набути сили — якщо скаржишся, можна залучити лихо.

"Телеграф" писав раніше, які церковні свята українці відзначатимуть у квітні 2025 року. Дізнайтесь нові дати.