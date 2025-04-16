"Заходу більше не існує": у ЄС заговорили про "новий світовий порядок"

У ЄС кажуть, що "Європа повністю прокинулася"

Традиційного Заходу більше немає, а Європі необхідно брати активну участь у формуванні нового світового порядку. Для цього їй необхідно розвивати власний оборонний потенціал та підвищувати конкурентоспроможність.

Про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв’ю Zeit. За її словами, більшу частину своєї історії пріоритети ЄС були спрямовані на внутрішні питання, проте зараз із минулого повертається геополітика.

"Те, що ми сприймали як світовий порядок, перетворюється на світовий безлад, викликаний не в останню чергу боротьбою за владу між Китаєм та США, але, звісно, ​​й імперіалістичними амбіціями Путіна. Ось чому нам потрібний інший, новий ЄС, який готовий вийти на відкритий рівень та відіграти дуже активну роль у формуванні цього нового світового порядку", — сказала вона.

Глава ЄК зазначила, що Європа "повністю прокинулася", проте їй треба досягти прогресу в сферах оборонного потенціалу та конкурентної привабливості на світових ринках. При цьому вона зазначила, що для підвищення обороноздатності буде виділено 800 мільярдів євро, а всі 27 членів висловили готовність зміцнювати спільну безпеку.

Крім того, фон дер Ляйєн зазначила, що "Заходу, яким ми його знали, більше не існує". За її словами, світ тепер став сферою геополітики, що показали торгові суперечки, які розпочалися після змін влади у США. Вони призвели до початку активних переговорів з іншими країнами, які тепер хочуть розширення торгівлі та поглиблення відносин з Європою, що ґрунтуються на "загальних правилах і передбачуваності".

Чиновниця наголосила, що впевнена у збереженні відносин між Європою та США, але зазначає, що у новій реальності багато країн прагнуть зблизитися з ЄС.

"13 відсотків світової торгівлі припадає на Сполучені Штати. Це дуже багато. Однак 87 відсотків припадає на торгівлю між іншими країнами світу. І всі вони хочуть передбачуваності та надійних правил. Європа може це забезпечити", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, після приходу до влади в США Дональда Трампа українці теж почали подумки розділяти Захід. Зараз під цим словом найчастіше мають на увазі лише країни Європи.