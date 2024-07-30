Напруга зростає: у Венесуелі протестуючі зносять пам’ятники та зривають портрети Мадуро зі стін (фото)

Люди втомились від друга Путіна, який загнав країну у крайню убогість

У Венесуелі продовжуються протести, напруга між протестуючими та силовиками зростає. Прихильники опозиції зносять пам’ятники експрезидента Уго Чавеса, зривають портрети диктатора Ніколаса Мадуро та скандують гасла.

Силовики перекрили вулиці на центральному проспекті Каракаса (столиця Венесуели), де розташований президентський палац Мірафлорес. Саме туди направлялись тисячі демонстрантів, повідомляє rtvi.com.

Протести у Венесуелі: останні новини

У столиці люди пішки йшли у напрямку президентського палацу. Вони влаштували безлад: палили шини, сміття та навіть автомобілі. Силовики обстріляли демонстрантів пластиковими кулями та застосували проти них сльозогінний газ. Не обійшлось без сутичок. Постраждали близько двох десятків людей.

Проти демонстрантів також вийшли представники лівої воєнізованої організації "колективос". За даними ЗМІ, вони теж брали участь у сутичках.

Фото: Matias Delacroix/AP

Пізніше з’явилась уточнена інформація про постраждалих. Травми отримали 23 військових. Повідомляється, ніби в них стріляли з вогнепальної зброї. 46 демонстрантів були затримані. Також повідомляється про двох загиблих, пише AFP.

Венесуельська обсерваторія соціальних конфліктів повідомила, що всього у Венесуелі пройшло 187 протестів. Вони відбулись у 20 штатах.

Через демонстрації виникли проблеми з інтернетом. Сильні перебої фіксуються у столиці.

Цікаво, що за даними ЗМІ ці протести не були організовані опозицією. Люди самі вийшли на вулиці, незгодні з результатами президентських виборів.

Фото: Samir Aponte/Reuters

Не обійшлось без росіян

"Спостерігачі" з РФ вже засудили протести у Венесуелі. Член делегації російських спостерігачів та депутат Держдуми Олексій Волоцьков назвав їх "постановочною акцією". За його словами, протестуючі хотіли прорватись до посольства, аби зустрітись з представниками опозиції.

До речі, росіяни злякались протестів. Через велику кількість демонстрантів вони не пішли до готелю, а залишились у будівлі посольства.

Чому у Венесуелі почались протести

На вулиці вийшли люди, які не згодні з результатами президентських виборів 28 липня. Національна виборча рада, підконтрольна венесуельському диктатору, оголосила переможцем Ніколаса Мадуро. Після опрацювання 80% бюлетенів він нібито отримав 51,2% голосів. Його головний суперник, опозиціонер Едмундо Гонсалес Уррутія, набрав 44,2%.

Підрахувати усі голоси не вийшло. Як заявив голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес, це неможливо через хакерську атаку.

Опозиція не погодилась з результатами. Деякі країни Латинської Америки, такі як Аргентина, Панама, Перу та Чилі, закликали переглянути результати виборів. За це диктатор Венесуели розпорядився відкликати своїх дипломатів з їхніх держав.

Венесуельці, які не готові більше терпіти правління Мадуро, вийшли на вулиці. Вони протестують з 29 липня. Диктатор їх назвав "фашистами" та "втіленням антидемократії".

Зазначимо, що деякі країни вже офіційно визнали Мадуро президентом Венесуели. Це Росія, Іран, Білорусь, Куба та Китай.

Через ці протести США опиняється в незручній ситуації. З однієї сторони, Америці вигідно послабити санкції проти Венесуели. Проте через жорстке придушення демонстрацій обмеження навпаки доведеться посилити.

Раніше "Телеграф" писав, що Венесуела стягнула військову техніку до кордонів з Гаяною. Для влади сусідньої країни це не стало сюрпризом.