Візит Мелоні у Китай: як Сі Цзіньпін використовує війну в Україні

Пекін говорить не про мир, а про власну вигоду

Китай використовує війну в Україні для посилення власного впливу, про що говорять намагання президента країни Сі Цзіньпіна побудувати імідж "миротворця", просуваючи ідею перемовин з Росією. 29 липня у Пекін прилетіла прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Вона хоче покращити торгові стосунки між Китаєм та Європейським Союзом (ЄС), пише Bloomberg. Це також збільшить вагу країни на міжнародній арені.

"Італія може відігравати важливу роль у відносинах з ЄС і створенні збалансованих відносин. Нам потрібен порядок, заснований на правилах, як спосіб гарантувати стабільність та мир, а також торгівля, яка залишається вільною", — сказала Мелоні під час візиту у Пекін.

Прем’єрка Італії також говорила з Сі Цзіньпіном про війну в Україні. Проте невідомо, до чого дійшли співрозмовники.

Варто зазначити, що останнім часом Китай позиціонує себе як "миротворця", говорячи про перемовини Росії та України. Офіційно представники КНР говорять, що виступають за мир.

"Китай і надалі стоятиме на стороні миру та діалогу, підтримуватиме міжнародне співтовариство у досягненні ще більшого консенсусу, спільними зусиллями здійснюватиме пошук практичного та реалістичного рішення для врегулювання кризи", — заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Насправді Пекін використовує це для посилення власного впливу на міжнародній арені перед президентськими виборами у США, про що писав Bloomberg. Водночас Америка та Європа критикують Китай, звинувачуючи його у підтримці РФ на полі бою.

Справжнє ставлення КНР до війни в Україні видає і те, як її називають. Китай не вживає слово "війна". Зазвичай її називають "конфліктом" чи "українською кризою".

Представників Росії у рази частіше зустрічають у Пекіні. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідав Китай з офіційним візитом. Він зустрівся з топдипломатом Ваном Ї.

Поїздка Дмитра Кулеби у Пекін стала першим офіційним візитом у Китай українських дипломатів топрівня за останні кілька років. Зеленський назвав це позитивним сигналом.

Нагадаємо, що у КНР критикували Глобальний саміт миру у Швейцарії через відсутність РФ. Нібито формат повинен влаштовувати обидві сторони.

Раніше "Телеграф" писав, що Кулеба сказав про візит у Китай. "Україна не прогнеться", — сказав міністр.